COIN: Coinbase Global Inc - Class A
327.91 USD 0.89 (0.27%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс COIN за сегодня изменился на 0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 321.30, а максимальная — 333.60.
Следите за динамикой Coinbase Global Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
321.30 333.60
Годовой диапазон
142.58 444.64
- Предыдущее закрытие
- 327.02
- Open
- 332.31
- Bid
- 327.91
- Ask
- 328.21
- Low
- 321.30
- High
- 333.60
- Объем
- 13.944 K
- Дневное изменение
- 0.27%
- Месячное изменение
- 9.31%
- 6-месячное изменение
- 89.80%
- Годовое изменение
- 83.79%
