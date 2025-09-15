FiyatlarBölümler
COIN: Coinbase Global Inc - Class A

342.46 USD 0.67 (0.20%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

COIN fiyatı bugün -0.20% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 337.66 ve Yüksek fiyatı olarak 349.70 aralığında işlem gördü.

Coinbase Global Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

COIN haberleri

Günlük aralık
337.66 349.70
Yıllık aralık
142.58 444.64
Önceki kapanış
343.13
Açılış
342.76
Satış
342.46
Alış
342.76
Düşük
337.66
Yüksek
349.70
Hacim
19.652 K
Günlük değişim
-0.20%
Aylık değişim
14.16%
6 aylık değişim
98.22%
Yıllık değişim
91.94%
21 Eylül, Pazar