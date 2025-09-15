Dövizler / COIN
COIN: Coinbase Global Inc - Class A
342.46 USD 0.67 (0.20%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
COIN fiyatı bugün -0.20% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 337.66 ve Yüksek fiyatı olarak 349.70 aralığında işlem gördü.
Coinbase Global Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
COIN haberleri
Günlük aralık
337.66 349.70
Yıllık aralık
142.58 444.64
- Önceki kapanış
- 343.13
- Açılış
- 342.76
- Satış
- 342.46
- Alış
- 342.76
- Düşük
- 337.66
- Yüksek
- 349.70
- Hacim
- 19.652 K
- Günlük değişim
- -0.20%
- Aylık değişim
- 14.16%
- 6 aylık değişim
- 98.22%
- Yıllık değişim
- 91.94%
21 Eylül, Pazar