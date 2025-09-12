KurseKategorien
Währungen / COIN
Zurück zum Aktien

COIN: Coinbase Global Inc - Class A

343.13 USD 22.57 (7.04%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von COIN hat sich für heute um 7.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 323.52 bis zu einem Hoch von 351.89 gehandelt.

Verfolgen Sie die Coinbase Global Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

COIN News

Tagesspanne
323.52 351.89
Jahresspanne
142.58 444.64
Vorheriger Schlusskurs
320.56
Eröffnung
326.00
Bid
343.13
Ask
343.43
Tief
323.52
Hoch
351.89
Volumen
31.906 K
Tagesänderung
7.04%
Monatsänderung
14.39%
6-Monatsänderung
98.61%
Jahresänderung
92.32%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K