COIN: Coinbase Global Inc - Class A
343.13 USD 22.57 (7.04%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von COIN hat sich für heute um 7.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 323.52 bis zu einem Hoch von 351.89 gehandelt.
Verfolgen Sie die Coinbase Global Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
323.52 351.89
Jahresspanne
142.58 444.64
- Vorheriger Schlusskurs
- 320.56
- Eröffnung
- 326.00
- Bid
- 343.13
- Ask
- 343.43
- Tief
- 323.52
- Hoch
- 351.89
- Volumen
- 31.906 K
- Tagesänderung
- 7.04%
- Monatsänderung
- 14.39%
- 6-Monatsänderung
- 98.61%
- Jahresänderung
- 92.32%
