통화 / COIN
COIN: Coinbase Global Inc - Class A
342.46 USD 0.67 (0.20%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
COIN 환율이 오늘 -0.20%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 337.66이고 고가는 349.70이었습니다.
Coinbase Global Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
COIN News
- Fed Rate Cut & Potential for More: A Boon for Coinbase?
- Here is What to Know Beyond Why Coinbase Global, Inc. (COIN) is a Trending Stock
- Opinion: ‘I was fearful.’ How this father learned to take crypto advice from his adult child
- SOFI, COIN, UPST, HOOD, AFRM: Mizuho Sees New Fintech Leaders after Fed Rate Cut - TipRanks.com
- Bullish Leads Crypto Exchange Rally After Fed Rate Cut, SEC Rule Change
- One reason NBA star Kevin Durant is holding onto his bitcoin: He can’t get into his Coinbase account
- Palantir, Nvidia lead Thursday’s market cap stock movers
- American Express Built a Blockchain Passport. Don't Worry -- You Probably Won't Notice
- 폴리마켓 vs. 칼시: 예측 시장의 진정한 경쟁
- Polymarket vs. Kalshi: The real battle in the prediction markets
- 美 SEC, 새 암호화폐 ETF 상장 기준 승인
- 미 상원 은행위-암호화폐 기업 대표 원탁회의 종료
- If You'd Invested $200 in Each of the Top 20 Altcoins During the Last Crypto Boom, Here's How Much You'd Have Today
- Zacks Investment Ideas feature highlights: Circle Group, Coinbase, Visa, iShares Ethereum ETF and BitMine Immersion
- Gemini Stock (GEMI) Crashes 14% as IPO Hype Fades - TipRanks.com
- Ethereum: The Backbone of the Stablecoin Market
- Beyond USDT: Tether's New USAT Stablecoin Targets U.S. Market -- Should You Care?
- Smarter Web Company, 비트코인 수탁 파트너로 Coinbase 지정
- Smarter Web Company appoints Coinbase Institutional as Bitcoin custody partner
- Base Network Token Exploration Unveiled By Coinbase CEO, Future Plans Disclosed
- Coinbase Global, Inc. (COIN) Exceeds Market Returns: Some Facts to Consider
- Winklevoss Twins Resolve Lawsuit Over Gemini (GEMI) Earn - TipRanks.com
- Does Crypto-Offering Hold the Key to PayPal Stock's Future?
- 키프, 브루예트 & 우즈, 불리쉬에 대해 ’시장 수익률’로 투자의견 개시
일일 변동 비율
337.66 349.70
년간 변동
142.58 444.64
- 이전 종가
- 343.13
- 시가
- 342.76
- Bid
- 342.46
- Ask
- 342.76
- 저가
- 337.66
- 고가
- 349.70
- 볼륨
- 19.652 K
- 일일 변동
- -0.20%
- 월 변동
- 14.16%
- 6개월 변동
- 98.22%
- 년간 변동율
- 91.94%
