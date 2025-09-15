Devises / COIN
COIN: Coinbase Global Inc - Class A
342.46 USD 0.67 (0.20%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de COIN a changé de -0.20% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 337.66 et à un maximum de 349.70.
Suivez la dynamique Coinbase Global Inc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
337.66 349.70
Range Annuel
142.58 444.64
- Clôture Précédente
- 343.13
- Ouverture
- 342.76
- Bid
- 342.46
- Ask
- 342.76
- Plus Bas
- 337.66
- Plus Haut
- 349.70
- Volume
- 19.652 K
- Changement quotidien
- -0.20%
- Changement Mensuel
- 14.16%
- Changement à 6 Mois
- 98.22%
- Changement Annuel
- 91.94%
20 septembre, samedi