Devises / COIN
COIN: Coinbase Global Inc - Class A

342.46 USD 0.67 (0.20%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de COIN a changé de -0.20% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 337.66 et à un maximum de 349.70.

Suivez la dynamique Coinbase Global Inc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
337.66 349.70
Range Annuel
142.58 444.64
Clôture Précédente
343.13
Ouverture
342.76
Bid
342.46
Ask
342.76
Plus Bas
337.66
Plus Haut
349.70
Volume
19.652 K
Changement quotidien
-0.20%
Changement Mensuel
14.16%
Changement à 6 Mois
98.22%
Changement Annuel
91.94%
20 septembre, samedi