COIN: Coinbase Global Inc - Class A
320.56 USD 7.35 (2.24%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de COIN de hoy ha cambiado un -2.24%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 311.30, mientras que el máximo ha alcanzado 328.49.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Coinbase Global Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
311.30 328.49
Rango anual
142.58 444.64
- Cierres anteriores
- 327.91
- Open
- 326.00
- Bid
- 320.56
- Ask
- 320.86
- Low
- 311.30
- High
- 328.49
- Volumen
- 18.854 K
- Cambio diario
- -2.24%
- Cambio mensual
- 6.86%
- Cambio a 6 meses
- 85.54%
- Cambio anual
- 79.67%
