Sergey Pavlov #:
お題：トレンドに関する何かさて、ポンドのトレンドは買いだけ です。売る人は自己責任で、儲ける人は買う。
だから、1セントで取引するのか？
 
Vladimir Baskakov #:
だから、セントで取引するのか？
私は全くトレードをしませんが、自分のセントで新しいストラテジーをテストしています。
 
Sergey Pavlov #:
おそらく。英国は少しレベルアップした。

 
Aleksandr Yakovlev #:

私が思うに、価格はいつも同じように動いているのです。例えば、こんな感じです。

こちらは1時間足のチャートです。小さなコンソリデーションとそこからの出口があります。再試験の後、私は買い取引をしました。

同じペアですが、5Mチャートから。小さな統合とこのゾーンの再試行があります。絶妙な値動きではないでしょうか(^^)))

全く同じではありませんが、チャートの左側ではローソク足の広がりが "低い"しかし、その後、我々は広いムーブを得た、すなわち、我々は仮定を行うことができます - 市場が目標レベルに達し、（バリアントの一つとして）蓄積があり、SOTレポートによると、我々は大きなプレーヤーが両方の方向に1時間の位置を持っていると "再配置フェーズ"（トレンドの変化）がフラット形式で構造的に形成されていることを観察することができます。

 
Uladzimir Izerski #:

また、EUR-GBPペアやユーロはBrexit上昇後の修正レベル付近で注目できます。

 
Veniamin Skrepkov #:

メリー・クリスマスイコールかどうかという指摘はなるほどと思いました。見えるんです。

自分のTSが機能すること、それを守ることを心がけています。しかし、私はすべてを持っていない

をテストし、鍛え上げました。トレーディングノイズがあり、それが干渉する。

逃げ場がないのです。そのため、今もテストしながら仕事をしています。

私の勉強は市場で終わることはありません。

何を共有できるのか？それとも自慢できる？

 
Uladzimir Izerski #:

ハローフェア社...バナナが取れたから、続けて...fotインフレが進んでいる、中央銀行が金利を上げている、だから通貨は安くなっているはず、それなのになぜポンドは上がっている...))も立ち消えになっていた......。ああ、それから、Happy New Insidious 22nd と今年のクリスマスを忘れるところだった...ああ、どうなる、どうなる--世界秩序が完全に崩壊する、もしかしたら、悪質な投機家として非合法化されるかもしれない...)))

ポンド像

Сергей Криушин #:

また、下がる前提条件は何だったのでしょうか？
 
没落の前提条件は何だったのか？

インフレは発行国の通貨を安くするものだと言ったのに...。

が、機械全体をひっくり返してしまいます...)))

 
そうでもないんです。

まず、TAの価格構成比を計算する。そして、あとは流動性の蓄積で。

儲けるための定番テクニックです)

