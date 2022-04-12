集積地とその傾向 - ページ 17

新しいコメント
 

と、ここで、水準より上の累積、昨日のバーが方向を示している...。以上、水準器は価格を維持できなくなった...。

アキュムレーション

 

しかし、積み上げたものを崩すような形で出てきた。

故障を伴う蓄積

 

ケーブル1.2996レベル上には、新たなアキュミュレーションゾーンが存在します。インパルスがいつ出てくるかはまだわからない

アキュムレーション

1...1011121314151617
新しいコメント