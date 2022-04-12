集積地とその傾向 - ページ 17 1...1011121314151617 新しいコメント Sergey Lazarenko 2022.04.12 17:10 #161 と、ここで、水準より上の累積、昨日のバーが方向を示している...。以上、水準器は価格を維持できなくなった...。 Sergey Lazarenko 2022.04.12 17:11 #162 しかし、積み上げたものを崩すような形で出てきた。 Sergey Lazarenko 2022.04.12 20:29 #163 ケーブル1.2996レベル上には、新たなアキュミュレーションゾーンが存在します。インパルスがいつ出てくるかはまだわからない 1...1011121314151617 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
と、ここで、水準より上の累積、昨日のバーが方向を示している...。以上、水準器は価格を維持できなくなった...。
しかし、積み上げたものを崩すような形で出てきた。
ケーブル1.2996レベル上には、新たなアキュミュレーションゾーンが存在します。インパルスがいつ出てくるかはまだわからない