集積地とその傾向 - ページ 16

Aleksandr Yakovlev 2022.04.11 09:06 #151

フォーラムとこのスレッドが生きていれば、ここに投稿してください。

そして、私の予想を見ることに興味がある人はいますか？

そうでない場合は、...................でアーカイブすることができます。

Serqey Nikitin 2022.04.11 09:19 #152

どんな戦略も、「理論」や「強いパターン」に基づいていれば、同業者の興味を引くことができる。

水平線や長方形を描くことは、理論でもパターンでもない。それは、個々のトレーダーの主観的な意見 であり、彼個人にとってのみ興味深い ものである...

Aleksandr Yakovlev 2022.04.11 09:31 #153

Serqey Nikitin #:どんな戦略も、「理論」や「強いパターン」に基づいていれば、同業者の興味を引くことができる。水平線や長方形を描くことは、理論でもパターンでもない。それは、個々のトレーダーの主観的な意見 であり、彼個人にとってのみ興味深い ものである...

金融市場は人が作ったものです。そして、マーケットで行われるすべてのこと、繰り返しますがeverything（すべて）です。

価格が描くものはすべて分析可能であり、パターンである。

そして、このパターンをどう計算するか、どこで見るかは、各トレーダー次第です。

ましてや、理論や規則性に言及しないなどというのは、少なくとも愚かなことです。

私の相場観というか、価格の描画が少なくとも80％以上のプラス取引を与えてくれれば。

は、少なくともトレーダー側に利息を与える必要があります。

そうでなければ、主張しない......。

Aleksandr Yakovlev 2022.04.11 09:49 #154

Svetoslav Boyadzhiev #:こんにちは。

あなたのトピックにワーキングインジケータがあります。そこにも リミットバリアがあり、蓄積の出口を限定して います。

ボリュームプロファイル/ 市場プロファイルを配置するために、他の端末で少し見て ください...

レンジが美しく見えるのは、私たちの想像の中だけだ・・・。マーケットに完璧なアキュムレーションはほとんどない !

宣伝のために銭湯に通うことになる。

vladavd 2022.04.11 10:14 #155

Aleksandr Yakovlev #:フォーラムとこのスレッドが生きていれば、ここに投稿してください。そして、私の予想を見ることに興味がある人はいますか？そうでない場合は、...................でアーカイブすることができます。

その根拠となるモデルの説明もないまま、裸の予測をされるのは困ります。まあ、その場合は「実現しなかった」という事実以外、議論することはありませんから。

Aleksandr Yakovlev 2022.04.11 10:18 #156

vladavd #:根拠となる モデルの説明が ないむき出しの予測は、おもしろくない。まあ、その場合は「実現したか、しなかったか」という事実以外、議論することはないわけですから。

モデルについては、他のスレッドで説明する予定です。

Serqey Nikitin 2022.04.11 12:03 #157

Aleksandr Yakovlev #: 価格が描くものは分析可能であり、パターンである。 そして、このパターンをどう計算するか、どこで見るかは、各トレーダー次第 です。

それが妄想だ！だから全トレーダーの95％が預金を失ってしまうのだ...。

トレーダー次第」と考える人は皆、「見たまま、歌ったまま」の主観的な戦略モデルを自分で作ろうとする。

その結果、「預金の損失」が発生します。

しかし、あなたはあなたの苦しみを続ける - それは確かにあなたを傷つけることはありません...他の人が、最も可能性の高い、明確に害を与えるだろう...

Aleksandr Yakovlev 2022.04.11 12:06 #158

誰も興味がないようですね。では、さようなら。

司会者は、このスレッドを削除してください。

Sergey Lazarenko 2022.04.12 17:02 #159

アキュムレーションとは、簡単に言えば、トレンドの引き際のことです。ここで指摘したように、その後にImpulseが来る...Accumulationゾーンからの出口、Impulseの値は不明であるが、しばしば次のキーレベルで停止することがあります。

Sergey Lazarenko 2022.04.12 17:06 #160

ここで、水準器下の集積が起こる...。あとは、このアキュムレーションゾーンを抜ける瞬間があるかどうかだ。
どんな戦略も、「理論」や「強いパターン」に基づいていれば、同業者の興味を引くことができる。
水平線や長方形を描くことは、理論でもパターンでもない。それは、個々のトレーダーの主観的な意見 であり、彼個人にとってのみ興味深い ものである...
金融市場は人が作ったものです。そして、マーケットで行われるすべてのこと、繰り返しますがeverything（すべて）です。
価格が描くものはすべて分析可能であり、パターンである。
そして、このパターンをどう計算するか、どこで見るかは、各トレーダー次第です。
ましてや、理論や規則性に言及しないなどというのは、少なくとも愚かなことです。
私の相場観というか、価格の描画が少なくとも80％以上のプラス取引を与えてくれれば。
は、少なくともトレーダー側に利息を与える必要があります。
そうでなければ、主張しない......。
あなたのトピックにワーキングインジケータがあります。
そこにも リミットバリアがあり、蓄積の出口を限定して います。
ボリュームプロファイル/ 市場プロファイルを配置するために、他の端末で少し見て ください...
レンジが美しく見えるのは、私たちの想像の中だけだ・・・。
マーケットに完璧なアキュムレーションはほとんどない !
宣伝のために銭湯に通うことになる。
その根拠となるモデルの説明もないまま、裸の予測をされるのは困ります。まあ、その場合は「実現しなかった」という事実以外、議論することはありませんから。
モデルについては、他のスレッドで説明する予定です。
価格が描くものは分析可能であり、パターンである。
そして、このパターンをどう計算するか、どこで見るかは、各トレーダー次第 です。
それが妄想だ！だから全トレーダーの95％が預金を失ってしまうのだ...。
トレーダー次第」と考える人は皆、「見たまま、歌ったまま」の主観的な戦略モデルを自分で作ろうとする。
その結果、「預金の損失」が発生します。
しかし、あなたはあなたの苦しみを続ける - それは確かにあなたを傷つけることはありません...他の人が、最も可能性の高い、明確に害を与えるだろう...
誰も興味がないようですね。では、さようなら。
司会者は、このスレッドを削除してください。
アキュムレーションとは、簡単に言えば、トレンドの引き際のことです。ここで指摘したように、その後にImpulseが来る...Accumulationゾーンからの出口、Impulseの値は不明であるが、しばしば次のキーレベルで停止することがあります。
ここで、水準器下の集積が起こる...。あとは、このアキュムレーションゾーンを抜ける瞬間があるかどうかだ。