Veniamin Skrepkov #:

金融アナリストは、必ずしも計算する手間をかけるわけではなく、様々なレベルの情報を集め、市場評価を形成しているのです。そして、状況を単純化することで、数万円を簡単に手放すことができるのです。

金融アナリスト...投資銀行のようなものでしょうか？面白い
 
Vladimir Baskakov #:
金融アナリスト ...投資におけるようなものでしょうか。面白い

私は普段からわざわざ第三者機関の予想を聞くことはないのですが、思うところがあって、論理的な論拠をもって資料を提示する人もいれば、ただ「真実を切り取る」だけの人もいて、そのときに

彼らは、ブランド物のジャケットに坊主頭という「分析メイク」が混在していて、面白いんですよ。

 

ゾーンの下限から買い取引。すでに半分を閉じた。

スクリーンショットのように価格が動いたら、取引を追加します。

 

中小企業の数値はすべて同じように使えるわけではない

特にマージナルゾーンをお探しの方

;)

Aleksandr Yakovlev #:

ゾーンの下限から買い取引。すでに半分を閉じた。

スクリーンショットのように価格が動いたら、取引を追加します。


原油が上がればカナダも上がる！15分足でなく週足で見よう）

 
dryun777 #:

情報をありがとうございました。

アドバイスに耳を傾けない))

Aleksandr Yakovlev #:

情報をありがとうございました。

アドバイスに耳を傾けない))

うーん、まあ、マイナスに座ってろ！)))
dryun777 #:
うーん、まあ、じっとしてろよ！！))
ブロ、やっと戻ってきたか！？ここで唯一まともな人！
Vladimir Baskakov #:
ブロ、やっと戻ってきたか！？ここで唯一、まともな人。
新年はみんな違って見える） - 変わった、変わった、怒った、みんなどうしたんだろう？
dryun777 #:
まだ貿易のやり方を知らないから、屁をこいているのだ
