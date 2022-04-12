集積地とその傾向 - ページ 12 1...567891011121314151617 新しいコメント 削除済み 2022.01.15 18:59 #111 Veniamin Skrepkov #:金融アナリストは、必ずしも計算する手間をかけるわけではなく、様々なレベルの情報を集め、市場評価を形成しているのです。そして、状況を単純化することで、数万円を簡単に手放すことができるのです。 金融アナリスト...投資銀行のようなものでしょうか？面白い Veniamin Skrepkov 2022.01.16 12:36 #112 Vladimir Baskakov #: 金融アナリスト ...投資におけるようなものでしょうか。面白い 私は普段からわざわざ第三者機関の予想を聞くことはないのですが、思うところがあって、論理的な論拠をもって資料を提示する人もいれば、ただ「真実を切り取る」だけの人もいて、そのときに 彼らは、ブランド物のジャケットに坊主頭という「分析メイク」が混在していて、面白いんですよ。 Aleksandr Yakovlev 2022.01.19 06:19 #113 ゾーンの下限から買い取引。すでに半分を閉じた。 スクリーンショットのように価格が動いたら、取引を追加します。 Renat Akhtyamov 2022.01.19 08:51 #114 中小企業の数値はすべて同じように使えるわけではない 特にマージナルゾーンをお探しの方 ;) 削除済み 2022.01.19 13:29 #115 Aleksandr Yakovlev #: ゾーンの下限から買い取引。すでに半分を閉じた。スクリーンショットのように価格が動いたら、取引を追加します。原油が上がればカナダも上がる！15分足でなく週足で見よう） Aleksandr Yakovlev 2022.01.19 13:57 #116 dryun777 #: 情報をありがとうございました。アドバイスに耳を傾けない)) 削除済み 2022.01.19 14:09 #117 Aleksandr Yakovlev #:情報をありがとうございました。アドバイスに耳を傾けない)) うーん、まあ、マイナスに座ってろ！))) 削除済み 2022.01.19 15:02 #118 dryun777 #: うーん、まあ、じっとしてろよ！！)) ブロ、やっと戻ってきたか！？ここで唯一まともな人！ 削除済み 2022.01.19 15:34 #119 Vladimir Baskakov #: ブロ、やっと戻ってきたか！？ここで唯一、まともな人。 新年はみんな違って見える） - 変わった、変わった、怒った、みんなどうしたんだろう？ 削除済み 2022.01.19 15:36 #120 dryun777 #: まだ貿易のやり方を知らないから、屁をこいているのだ 1...567891011121314151617 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
金融アナリストは、必ずしも計算する手間をかけるわけではなく、様々なレベルの情報を集め、市場評価を形成しているのです。そして、状況を単純化することで、数万円を簡単に手放すことができるのです。
金融アナリスト ...投資におけるようなものでしょうか。面白い
私は普段からわざわざ第三者機関の予想を聞くことはないのですが、思うところがあって、論理的な論拠をもって資料を提示する人もいれば、ただ「真実を切り取る」だけの人もいて、そのときに
彼らは、ブランド物のジャケットに坊主頭という「分析メイク」が混在していて、面白いんですよ。
ゾーンの下限から買い取引。すでに半分を閉じた。
スクリーンショットのように価格が動いたら、取引を追加します。
中小企業の数値はすべて同じように使えるわけではない
特にマージナルゾーンをお探しの方
;)
原油が上がればカナダも上がる！15分足でなく週足で見よう）
情報をありがとうございました。
アドバイスに耳を傾けない))
うーん、まあ、じっとしてろよ！！))
ブロ、やっと戻ってきたか！？ここで唯一、まともな人。