Aleksandr Yakovlev #:

例えば、前夜の状況はこうだ。

小さな集積ゾーン。その出口を待っている

とバイポイントにあります。

今後の展開に注目しましょう。


あなたはすべてのRSIは、M15とD1の間に、72以上または28未満を記録し、彼らは少なくとも一度は一致するどのような価格で見れば。

このように、RSIは歴史的にほぼすべての価格でシグナルを発しています。

ユーラスドーム1


しかし、少なくとも400回以上繰り返された価格を確認すると、歴史的に同じ場所でRSIがシグナルを出した価格が存在することがわかります。

ユーラスダブリューフォー


と考えるべきなのか、疑問が残ります。アキュムレーションゾーン／ディストリビューションゾーン？

 
Lilita Bogachkova #:

RSIの指標に反発することはない。そして、そのシグナルを鵜呑みにしない。

 
Aleksandr Yakovlev #:

RSIの指標は当てにならない。そして、そのシグナルを鵜呑みにしない。

MA100とMA50の交差点であっても、どの指標を使ってもよい。重要なのは、そのようなクロスオーバーがある価格で形成されているかどうかということである。

もう、あなたの学習の邪魔はしません。

 
Lilita Bogachkova #:

MatLab を使ってランダムウォークを作成し，季節項を追加して，あなたの方法を適用してください．結果を比べてみてください。ゾーンを見たか！？というと、何もない。

 
Maxim Kuznetsov #:

MatLabを使い、ランダムウォークを形成し、季節を加え、あなたのメソッドを適用します。結果を比べてみてください。ゾーンを見たか！ そして、何もないんだ。

マキシム・クズネツォフ......私の心を変えようとしているのか？

トレードの主役は利益ではありません。

自分で選んだものだから、使うようにしている。

自分のを選んで、使って試しているところです。

 

パウンドでは、全体的にきれいに仕上がりました。小さな集積ゾーンから反応があった。

17pipsを決済して、残りを買いに回しました。


 
Ilya Vasenin #:

パターンがあるんです。でも、どっちに転ぶかは、パターンがないんです。平均すると50/50です。掘る場所を間違えていますね。

どっちでもいいんじゃない？ストップオーダー、ブレイクスルーが起きれば、そこがオープンです。大半のケースでただ、反転時には必ずと言っていいほどドローダウンが発生することだけは理解しておく必要があります。もし、オープンのシグナルを壊してしまったら、クローズすべきです。

 
Maxim Kuznetsov #:

びっくりした。馬にとっては当たり前のことだ、とある先生がよく言っていた。random-walkのMathLabにはありません。実需のマーケットにしかないのが残念です。そして、彼らはとてもよくやっている。

 

ここでは、カナダでの同様の状況を紹介します。アキュムレーションゾーン--そこから出ること--リテストとプロフィット。

すでに取引の一部は終了しています。トレードがつまらない。全ては予測可能)))


 
Aleksandr Yakovlev #:

ここでは、カナダでの同様の状況を紹介します。アキュムレーションゾーン--そこから出ること--リテストとプロフィット。

すでに取引の一部は終了しています。トレードがつまらない。全ては予測可能)))


まあまあかもしれませんが、ボリュームを増やした後は飽きません（笑)。ポジションを終了する際に、どのようなルールを設けていますか？

