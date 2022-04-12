集積地とその傾向 - ページ 4 1234567891011...17 新しいコメント Lilita Bogachkova 2022.01.04 13:36 #31 Aleksandr Yakovlev #:例えば、前夜の状況はこうだ。小さな集積ゾーン。その出口を待っているとバイポイントにあります。今後の展開に注目しましょう。 あなたはすべてのRSIは、M15とD1の間に、72以上または28未満を記録し、彼らは少なくとも一度は一致するどのような価格で見れば。 このように、RSIは歴史的にほぼすべての価格でシグナルを発しています。 しかし、少なくとも400回以上繰り返された価格を確認すると、歴史的に同じ場所でRSIがシグナルを出した価格が存在することがわかります。 と考えるべきなのか、疑問が残ります。アキュムレーションゾーン／ディストリビューションゾーン？ Aleksandr Yakovlev 2022.01.04 13:40 #32 Lilita Bogachkova #:M15とD1の間で、72より大きいか28より小さいRSI指標の読み取りをすべて記録し、それらが一度でも一致した価格を確認すれば、その価格。このように、RSIは歴史的にほぼすべての価格でシグナルを発しています。しかし、少なくとも400回以上繰り返された価格を確認すると、歴史的に同じ場所でRSIがシグナルを出した価格が存在することがわかります。と考えるべきなのか、疑問が残ります。アキュムレーションゾーン／ディストリビューションゾーン？ RSIの指標に反発することはない。そして、そのシグナルを鵜呑みにしない。 Lilita Bogachkova 2022.01.04 13:47 #33 Aleksandr Yakovlev #:RSIの指標は当てにならない。そして、そのシグナルを鵜呑みにしない。 MA100とMA50の交差点であっても、どの指標を使ってもよい。重要なのは、そのようなクロスオーバーがある価格で形成されているかどうかということである。 もう、あなたの学習の邪魔はしません。 Maxim Kuznetsov 2022.01.04 13:54 #34 Lilita Bogachkova #:M15とD1の間で、72より大きいか28より小さいRSI指標の読み取りをすべて記録し、それらが一度でも一致した価格を確認すれば、その価格。このように、RSIは歴史的にほぼすべての価格でシグナルを発しています。しかし、少なくとも400回以上繰り返された価格を確認すると、歴史的に同じ場所でRSIがシグナルを出した価格が存在することがわかります。と考えるべきなのか、疑問が残ります。アキュムレーションゾーン／ディストリビューションゾーン？ MatLab を使ってランダムウォークを作成し，季節項を追加して，あなたの方法を適用してください．結果を比べてみてください。ゾーンを見たか！？というと、何もない。 Aleksandr Yakovlev 2022.01.04 14:00 #35 Maxim Kuznetsov #:MatLabを使い、ランダムウォークを形成し、季節を加え、あなたのメソッドを適用します。結果を比べてみてください。ゾーンを見たか！ そして、何もないんだ。 マキシム・クズネツォフ......私の心を変えようとしているのか？ トレードの主役は利益ではありません。 自分で選んだものだから、使うようにしている。 自分のを選んで、使って試しているところです。 Aleksandr Yakovlev 2022.01.04 15:08 #36 パウンドでは、全体的にきれいに仕上がりました。小さな集積ゾーンから反応があった。 17pipsを決済して、残りを買いに回しました。 Алексей Тарабанов 2022.01.05 00:41 #37 Ilya Vasenin #:パターンがあるんです。でも、どっちに転ぶかは、パターンがないんです。平均すると50/50です。掘る場所を間違えていますね。 どっちでもいいんじゃない？ストップオーダー、ブレイクスルーが起きれば、そこがオープンです。大半のケースでただ、反転時には必ずと言っていいほどドローダウンが発生することだけは理解しておく必要があります。もし、オープンのシグナルを壊してしまったら、クローズすべきです。 Алексей Тарабанов 2022.01.05 01:33 #38 Maxim Kuznetsov #:MatLabを使い、ランダムウォークを形成し、季節を加え、あなたのメソッドを適用します。結果を比べてみてください。ゾーンを見たか！？というと、何もない。 びっくりした。馬にとっては当たり前のことだ、とある先生がよく言っていた。random-walkのMathLabにはありません。実需のマーケットにしかないのが残念です。そして、彼らはとてもよくやっている。 Aleksandr Yakovlev 2022.01.05 17:05 #39 ここでは、カナダでの同様の状況を紹介します。アキュムレーションゾーン--そこから出ること--リテストとプロフィット。 すでに取引の一部は終了しています。トレードがつまらない。全ては予測可能))) Vitali Kadel 2022.01.05 17:52 #40 Aleksandr Yakovlev #:ここでは、カナダでの同様の状況を紹介します。アキュムレーションゾーン--そこから出ること--リテストとプロフィット。すでに取引の一部は終了しています。トレードがつまらない。全ては予測可能))) まあまあかもしれませんが、ボリュームを増やした後は飽きません（笑)。ポジションを終了する際に、どのようなルールを設けていますか？ 1234567891011...17 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
例えば、前夜の状況はこうだ。
小さな集積ゾーン。その出口を待っている
とバイポイントにあります。
今後の展開に注目しましょう。
あなたはすべてのRSIは、M15とD1の間に、72以上または28未満を記録し、彼らは少なくとも一度は一致するどのような価格で見れば。
このように、RSIは歴史的にほぼすべての価格でシグナルを発しています。
しかし、少なくとも400回以上繰り返された価格を確認すると、歴史的に同じ場所でRSIがシグナルを出した価格が存在することがわかります。
と考えるべきなのか、疑問が残ります。アキュムレーションゾーン／ディストリビューションゾーン？
M15とD1の間で、72より大きいか28より小さいRSI指標の読み取りをすべて記録し、それらが一度でも一致した価格を確認すれば、その価格。
このように、RSIは歴史的にほぼすべての価格でシグナルを発しています。
しかし、少なくとも400回以上繰り返された価格を確認すると、歴史的に同じ場所でRSIがシグナルを出した価格が存在することがわかります。
と考えるべきなのか、疑問が残ります。アキュムレーションゾーン／ディストリビューションゾーン？
RSIの指標に反発することはない。そして、そのシグナルを鵜呑みにしない。
RSIの指標は当てにならない。そして、そのシグナルを鵜呑みにしない。
MA100とMA50の交差点であっても、どの指標を使ってもよい。重要なのは、そのようなクロスオーバーがある価格で形成されているかどうかということである。
もう、あなたの学習の邪魔はしません。
M15とD1の間で、72より大きいか28より小さいRSI指標の読み取りをすべて記録し、それらが一度でも一致した価格を確認すれば、その価格。
このように、RSIは歴史的にほぼすべての価格でシグナルを発しています。
しかし、少なくとも400回以上繰り返された価格を確認すると、歴史的に同じ場所でRSIがシグナルを出した価格が存在することがわかります。
と考えるべきなのか、疑問が残ります。アキュムレーションゾーン／ディストリビューションゾーン？
MatLab を使ってランダムウォークを作成し，季節項を追加して，あなたの方法を適用してください．結果を比べてみてください。ゾーンを見たか！？というと、何もない。
MatLabを使い、ランダムウォークを形成し、季節を加え、あなたのメソッドを適用します。結果を比べてみてください。ゾーンを見たか！ そして、何もないんだ。
マキシム・クズネツォフ......私の心を変えようとしているのか？
トレードの主役は利益ではありません。
自分で選んだものだから、使うようにしている。
自分のを選んで、使って試しているところです。
パウンドでは、全体的にきれいに仕上がりました。小さな集積ゾーンから反応があった。
17pipsを決済して、残りを買いに回しました。
パターンがあるんです。でも、どっちに転ぶかは、パターンがないんです。平均すると50/50です。掘る場所を間違えていますね。
どっちでもいいんじゃない？ストップオーダー、ブレイクスルーが起きれば、そこがオープンです。大半のケースでただ、反転時には必ずと言っていいほどドローダウンが発生することだけは理解しておく必要があります。もし、オープンのシグナルを壊してしまったら、クローズすべきです。
MatLabを使い、ランダムウォークを形成し、季節を加え、あなたのメソッドを適用します。結果を比べてみてください。ゾーンを見たか！？というと、何もない。
びっくりした。馬にとっては当たり前のことだ、とある先生がよく言っていた。random-walkのMathLabにはありません。実需のマーケットにしかないのが残念です。そして、彼らはとてもよくやっている。
ここでは、カナダでの同様の状況を紹介します。アキュムレーションゾーン--そこから出ること--リテストとプロフィット。
すでに取引の一部は終了しています。トレードがつまらない。全ては予測可能)))
ここでは、カナダでの同様の状況を紹介します。アキュムレーションゾーン--そこから出ること--リテストとプロフィット。
すでに取引の一部は終了しています。トレードがつまらない。全ては予測可能)))
まあまあかもしれませんが、ボリュームを増やした後は飽きません（笑)。ポジションを終了する際に、どのようなルールを設けていますか？