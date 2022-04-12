集積地とその傾向 - ページ 15 1...891011121314151617 新しいコメント Dmytro Nazarchuk 2022.01.26 10:02 #141 Akula7777 #: もうアドバイスはしない、ここでは興味がない。 15分前に興味ないって書くためにサイトに登録したのか？ Aleksandr Yakovlev 2022.01.26 10:03 #142 Dmytryi Nazarchuk #:15分前にサイトに登録して、興味ないと書くだけ？ なんて変人なんだ))) Aleksandr Yakovlev 2022.01.26 10:06 #143 ああ、なるほどね。ドランクかドランか、それが彼だ。削除されましたおそらく新しいアカウントを取得したのでしょう。 Aleksandr Yakovlev 2022.01.27 08:36 #144 ポンドは1.33700を目指す動きとなっています。そこで反転ポイントを探すべきでしょう。 Aleksandr Yakovlev 2022.01.27 08:48 #145 カナダ人向けには、すでに今週のスクリーンショットを作っています。すべてスクリーンショットの通りです。 Aleksandr Yakovlev 2022.01.27 21:14 #146 円には小さな売りシグナルが形成されたところです。夜間はトレードをお預かりすることになります。 Aleksandr Yakovlev 2022.01.28 07:41 #147 カナダドルで売りシグナルが形成されています。若干の値下がりはあります。 Aleksandr Yakovlev 2022.01.31 09:31 #148 円には、小さな集積ゾーンからのエントリーポイントがあります。 この小さなゾーンは、大きなゾーンの中にあるのです。 終了後、補充する予定です。 Aleksandr Yakovlev 2022.01.31 12:31 #149 1つ以上の信号が形成された Aleksandr Yakovlev 2022.04.11 08:52 #150 イブで北に信号がある。 1...891011121314151617 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
もうアドバイスはしない、ここでは興味がない。
15分前に興味ないって書くためにサイトに登録したのか？
15分前にサイトに登録して、興味ないと書くだけ？
なんて変人なんだ)))
ポンドは1.33700を目指す動きとなっています。そこで反転ポイントを探すべきでしょう。
カナダ人向けには、すでに今週のスクリーンショットを作っています。すべてスクリーンショットの通りです。
円には小さな売りシグナルが形成されたところです。夜間はトレードをお預かりすることになります。
カナダドルで売りシグナルが形成されています。若干の値下がりはあります。
円には、小さな集積ゾーンからのエントリーポイントがあります。
この小さなゾーンは、大きなゾーンの中にあるのです。
終了後、補充する予定です。
1つ以上の信号が形成された
イブで北に信号がある。