集積地とその傾向 - ページ 15

新しいコメント
 
Akula7777 #:
もうアドバイスはしない、ここでは興味がない。

15分前に興味ないって書くためにサイトに登録したのか？

 
Dmytryi Nazarchuk #:

15分前にサイトに登録して、興味ないと書くだけ？

なんて変人なんだ)))

 
ああ、なるほどね。ドランクかドランか、それが彼だ。削除されましたおそらく新しいアカウントを取得したのでしょう。
 

ポンドは1.33700を目指す動きとなっています。そこで反転ポイントを探すべきでしょう。


 

カナダ人向けには、すでに今週のスクリーンショットを作っています。すべてスクリーンショットの通りです。


 

円には小さな売りシグナルが形成されたところです。夜間はトレードをお預かりすることになります。


 

カナダドルで売りシグナルが形成されています。若干の値下がりはあります。


 

円には、小さな集積ゾーンからのエントリーポイントがあります。

この小さなゾーンは、大きなゾーンの中にあるのです。

終了後、補充する予定です。


 

1つ以上の信号が形成された


 

イブで北に信号がある。


1...891011121314151617
新しいコメント