Aleksandr Yakovlev #:

そう、その上でロボットを書いてはいけないのです。

そして、アキュムレーションとは何か、その定義は？

次に、Tendencyとは何か、その定義について...。

 
Sergey Lazarenko #:

そして、アキュムレーションとは何か、その定義は？

2つ目は、トレンドとは何か、定義です。

ウィキペディアで検索)))

ここでは、言葉の説明ではなく、トレードという他のことでちょっと忙しいんです。
 
Aleksandr Yakovlev #:

ウィキペディアで検索)))

ここでは、言葉の説明ではなく、トレードという他のことでちょっと忙しいんです。

ということで、wikipediaには違う表現があります。蓄積とトレンドの定義ができない場合、次に何をするのか？

 
Sergey Lazarenko #:

ということで、wikipediaには違う表現があります。蓄積とトレンドの定義ができない 場合、次に何をするのか？

おいおい、気をつけろよ、兄弟。この話の論点はそこじゃないんです。できる、できない。

ここにきて、なんだか中途半端な感じになってしまいましたが。簡単な単語を知らない人は

それはあなたの問題です。もう、そういう質問や非難には答えないよ。

このテーマについて言いたいことがあれば、そう言ってください。

 

故障について少し。しかし、正しい再試験をしてほしい。


 

小さな再試験がある。最後のトレードはノックアウトされた。

しかし、予定通り、再試行からトレードを行いました。

この先どうなるかは、時間が解決してくれるでしょう。


 

まあ、原則的に価格はうまくいったと思います。

20pipsを抜いたので、半分を決済し、買いに入れました。

続きを待っています)))


 

それぞれの場面で五分五分の展開があります。

あとは、ストップの2倍以上のテイクオフで取引できる場所を探すだけです。

これは、ストップが合理的な範囲内にあり、テイクが実際に手の届く範囲にあるようにATRを計算することである。

積み重ねや箱を使った作業は、最適な方法の一つです。価格が累積から移動した後、APRのマージンを持っています。しかし、予測可能性はまだ五分五分です。RRのおかげです。

 
Vitaliy Kuznetsov #:

それぞれの場面で五分五分の展開があります。

あとは、ストップの2倍以上のテイクオフで取引できる場所を探すだけです。

ここで、ストップが合理的な範囲にあり、テイクが到達できるようにATRを計算する必要があります。

積み重ねや箱を使った作業は、最適な方法の一つです。価格が累積から移動した後、APRのマージンを持っています。しかし、予測可能性はまだ五分五分です。RRのおかげです。

あなたのご意見をお聞かせください)))

Aleksandr Yakovlev #:

あなたのご意見をお聞かせください)))

私は蓄積ゾーンではなく、収縮ゾーンを探したいと思います。ずっといい。フラクタルは、上2つ、下2つ見つけると便利です。
2本のトレンドラインを引き、先細りの三角形をエントリーポイントにする
