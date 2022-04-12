集積地とその傾向 - ページ 6 12345678910111213...17 新しいコメント Sergey Lazarenko 2022.01.06 08:17 #51 Aleksandr Yakovlev #:そう、その上でロボットを書いてはいけないのです。 そして、アキュムレーションとは何か、その定義は？ 次に、Tendencyとは何か、その定義について...。 Aleksandr Yakovlev 2022.01.06 08:19 #52 Sergey Lazarenko #:そして、アキュムレーションとは何か、その定義は？2つ目は、トレンドとは何か、定義です。ウィキペディアで検索))) ここでは、言葉の説明ではなく、トレードという他のことでちょっと忙しいんです。 Sergey Lazarenko 2022.01.06 08:44 #53 Aleksandr Yakovlev #:ウィキペディアで検索))) ここでは、言葉の説明ではなく、トレードという他のことでちょっと忙しいんです。 ということで、wikipediaには違う表現があります。蓄積とトレンドの定義ができない場合、次に何をするのか？ Aleksandr Yakovlev 2022.01.06 08:48 #54 Sergey Lazarenko #:ということで、wikipediaには違う表現があります。蓄積とトレンドの定義ができない 場合、次に何をするのか？ おいおい、気をつけろよ、兄弟。この話の論点はそこじゃないんです。できる、できない。 ここにきて、なんだか中途半端な感じになってしまいましたが。簡単な単語を知らない人は それはあなたの問題です。もう、そういう質問や非難には答えないよ。 このテーマについて言いたいことがあれば、そう言ってください。 Aleksandr Yakovlev 2022.01.06 09:00 #55 故障について少し。しかし、正しい再試験をしてほしい。 Aleksandr Yakovlev 2022.01.06 09:39 #56 小さな再試験がある。最後のトレードはノックアウトされた。 しかし、予定通り、再試行からトレードを行いました。 この先どうなるかは、時間が解決してくれるでしょう。 Aleksandr Yakovlev 2022.01.06 09:54 #57 まあ、原則的に価格はうまくいったと思います。 20pipsを抜いたので、半分を決済し、買いに入れました。 続きを待っています))) Vitaliy Kuznetsov 2022.01.06 09:55 #58 それぞれの場面で五分五分の展開があります。 あとは、ストップの2倍以上のテイクオフで取引できる場所を探すだけです。 これは、ストップが合理的な範囲内にあり、テイクが実際に手の届く範囲にあるようにATRを計算することである。 積み重ねや箱を使った作業は、最適な方法の一つです。価格が累積から移動した後、APRのマージンを持っています。しかし、予測可能性はまだ五分五分です。RRのおかげです。 Aleksandr Yakovlev 2022.01.06 09:56 #59 Vitaliy Kuznetsov #:それぞれの場面で五分五分の展開があります。あとは、ストップの2倍以上のテイクオフで取引できる場所を探すだけです。ここで、ストップが合理的な範囲にあり、テイクが到達できるようにATRを計算する必要があります。積み重ねや箱を使った作業は、最適な方法の一つです。価格が累積から移動した後、APRのマージンを持っています。しかし、予測可能性はまだ五分五分です。RRのおかげです。 あなたのご意見をお聞かせください))) 削除済み 2022.01.06 10:06 #60 Aleksandr Yakovlev #:あなたのご意見をお聞かせください))) 私は蓄積ゾーンではなく、収縮ゾーンを探したいと思います。ずっといい。フラクタルは、上2つ、下2つ見つけると便利です。2本のトレンドラインを引き、先細りの三角形をエントリーポイントにする ファイル: Screenshot_2022-01-06-11-08-07-422_net.metaquotes.metatrader4.jpg 378 kb 12345678910111213...17 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
そう、その上でロボットを書いてはいけないのです。
そして、アキュムレーションとは何か、その定義は？
次に、Tendencyとは何か、その定義について...。
そして、アキュムレーションとは何か、その定義は？
2つ目は、トレンドとは何か、定義です。
ウィキペディアで検索)))ここでは、言葉の説明ではなく、トレードという他のことでちょっと忙しいんです。
ウィキペディアで検索)))ここでは、言葉の説明ではなく、トレードという他のことでちょっと忙しいんです。
ということで、wikipediaには違う表現があります。蓄積とトレンドの定義ができない場合、次に何をするのか？
ということで、wikipediaには違う表現があります。蓄積とトレンドの定義ができない 場合、次に何をするのか？
おいおい、気をつけろよ、兄弟。この話の論点はそこじゃないんです。できる、できない。
ここにきて、なんだか中途半端な感じになってしまいましたが。簡単な単語を知らない人は
それはあなたの問題です。もう、そういう質問や非難には答えないよ。
このテーマについて言いたいことがあれば、そう言ってください。
故障について少し。しかし、正しい再試験をしてほしい。
小さな再試験がある。最後のトレードはノックアウトされた。
しかし、予定通り、再試行からトレードを行いました。
この先どうなるかは、時間が解決してくれるでしょう。
まあ、原則的に価格はうまくいったと思います。
20pipsを抜いたので、半分を決済し、買いに入れました。
続きを待っています)))
それぞれの場面で五分五分の展開があります。
あとは、ストップの2倍以上のテイクオフで取引できる場所を探すだけです。
これは、ストップが合理的な範囲内にあり、テイクが実際に手の届く範囲にあるようにATRを計算することである。
積み重ねや箱を使った作業は、最適な方法の一つです。価格が累積から移動した後、APRのマージンを持っています。しかし、予測可能性はまだ五分五分です。RRのおかげです。
それぞれの場面で五分五分の展開があります。
あとは、ストップの2倍以上のテイクオフで取引できる場所を探すだけです。
ここで、ストップが合理的な範囲にあり、テイクが到達できるようにATRを計算する必要があります。
積み重ねや箱を使った作業は、最適な方法の一つです。価格が累積から移動した後、APRのマージンを持っています。しかし、予測可能性はまだ五分五分です。RRのおかげです。
あなたのご意見をお聞かせください)))
あなたのご意見をお聞かせください)))