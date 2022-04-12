集積地とその傾向 - ページ 10 1...34567891011121314151617 新しいコメント Сергей Криушин 2022.01.07 21:58 #91 Uladzimir Izerski #:そうでもないんです。TA価格成分は最初に計算されます。そして流動性の蓄積で、あとは儲けるための定番の手口です) そうか、そうか...。流動性が高まればすべてがうまくいくのですが、価格の部分がまずうまくいく、つまり価格が意図した水準に達するまでは、すべてが変わらない のです...」。 まだわからない...。インフレは-です...止まらずに飛び降りるために他に何が必要か、そして、まあ、急な着陸を緩和する流動性がまだあることを得た...そして、我々の基準では、率はそれほど上昇していない...))))。 Uladzimir Izerski 2022.01.07 22:05 #92 Сергей Криушин #:然う然う流動性の蓄積ですべてが決まるのですが、価格の構成要素が 先にあって、つまり価格が意図した水準になるまで、すべてが同じ になる......ということです。まだわからない...。インフレがある...他に止まらずに下がる必要があるのか、、、急降下を緩和する流動性がまだあると理解している...そして、我々の基準では、レートはそんなに上がっていない...）。 あなたの推論は正しい、レートはたいしたことはないが、大金持ちのための有益な投資がほとんど溢れず、すでにレートがオーバーシュートしているのだ。これが最初のステップです。 Сергей Криушин 2022.01.07 22:47 #93 Uladzimir Izerski #:あなたの推論は正しい、出目は大きくないが、大金を得るための有益な投資がほとんど溢れることなく、出目ですでにアップサイドが存在するのだ。これが最初のステップです。すなわち、安全な天国通貨への大きなお金・資本のゆっくりとした流れが始まっている - 海外、円などへの資本流出... そして、私たちと同じように、必要ないのになぜお金が必要なのか - 通貨はたくさんあるが、国家救済基金のように、完全に減価するまで自重している...ということです。一応） 以上、取引終了～休養も兼ねてオフ...)) Uladzimir Izerski 2022.01.08 08:34 #94 Сергей Криушин #:すなわち、亡命通貨への大金・資本の緩やかな流出が始まっている - 海外、円などへの資本流出... そして、私たちと同じように、必要ないのになぜお金が必要なのか - 通貨はたくさんあるが、国家救済基金のように、完全に減価するまでは自重である...。一応） 以上、取引終了～休養も兼ねて行ってらっしゃい...)) 問題は、変換しようとしているお金が本質的に空っぽであることです。世界中の誰もがヤリたいと思っている。 Vitaliy Kuznetsov 2022.01.08 10:16 #95 Uladzimir Izerski #:問題は、変換しようとしているお金が本質的に空っぽであることです。世界中の誰もがヤリたいと思っている。 通貨戦争は、インフレの観点から見ていると思います。ドルは常に強い。しかし、弱体化すると言われています。 米国に目を向ける。 また、中央銀行の金利を比較することもできます。 インフレ率が低下している国では、自国通貨が強くなっていることを意味します。しかし、これは「公正な為替レート」という観点からはそうなのです。 しかし、より早く財源を満たすために、通貨が強くなっているようには見えません。人為的に介入しているのだと思います。 石油が高くなったからガソリンが高くなる（理屈っぽい） ガソリンが高くなるのは、石油が安くなり、生産しても採算が合わないからだ（論理的）。 Aleksandr Yakovlev 2022.01.10 07:09 #96 カナダでの同様の動きを期待する。 削除済み 2022.01.10 07:20 #97 Aleksandr Yakovlev #:カナダでの同様の動きを期待する。 端末の近くに住んでいる必要があります。この作成を自動化する方法はありますか？ Aleksandr Yakovlev 2022.01.10 07:25 #98 Vladimir Baskakov #: ターミナルの近くに住んでいることが条件です。この作成を自動化する方法はあるのでしょうか？ Vovさん、こんにちは。私はプログラマーではないので、何と答えたらいいのかわかりません。 削除済み 2022.01.10 07:27 #99 Aleksandr Yakovlev #:Vovさん、こんにちは。私はプログラマーではないので、何と答えたらいいのかわかりません。 フリーランスあるある、基準が形式化されればすべてがうまくいく Aleksandr Yakovlev 2022.01.10 07:39 #100 Vladimir Baskakov #: フリーランスがいる、基準が形式化されればすべてがうまくいく 教えて！買い（バイ・トレード）のコードをどう説明する？ 再試行でゾーン（累積、統合など）を抜けた後。 しかし、すぐにではなく、写真のように小さく「丸め」てからです。 また、「丸め」の後のファーストタッチではダメなのか？） 1...34567891011121314151617 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
そうでもないんです。
TA価格成分は最初に計算されます。そして流動性の蓄積で、あとは
儲けるための定番の手口です)
そうか、そうか...。流動性が高まればすべてがうまくいくのですが、価格の部分がまずうまくいく、つまり価格が意図した水準に達するまでは、すべてが変わらない のです...」。
まだわからない...。インフレは-です...止まらずに飛び降りるために他に何が必要か、そして、まあ、急な着陸を緩和する流動性がまだあることを得た...そして、我々の基準では、率はそれほど上昇していない...))))。
然う然う流動性の蓄積ですべてが決まるのですが、価格の構成要素が 先にあって、つまり価格が意図した水準になるまで、すべてが同じ になる......ということです。
まだわからない...。インフレがある...他に止まらずに下がる必要があるのか、、、急降下を緩和する流動性がまだあると理解している...そして、我々の基準では、レートはそんなに上がっていない...）。
あなたの推論は正しい、レートはたいしたことはないが、大金持ちのための有益な投資がほとんど溢れず、すでにレートがオーバーシュートしているのだ。これが最初のステップです。
あなたの推論は正しい、出目は大きくないが、大金を得るための有益な投資がほとんど溢れることなく、出目ですでにアップサイドが存在するのだ。これが最初のステップです。
すなわち、安全な天国通貨への大きなお金・資本のゆっくりとした流れが始まっている - 海外、円などへの資本流出... そして、私たちと同じように、必要ないのになぜお金が必要なのか - 通貨はたくさんあるが、国家救済基金のように、完全に減価するまで自重している...ということです。一応）以上、取引終了～休養も兼ねてオフ...))
すなわち、亡命通貨への大金・資本の緩やかな流出が始まっている - 海外、円などへの資本流出... そして、私たちと同じように、必要ないのになぜお金が必要なのか - 通貨はたくさんあるが、国家救済基金のように、完全に減価するまでは自重である...。一応）以上、取引終了～休養も兼ねて行ってらっしゃい...))
問題は、変換しようとしているお金が本質的に空っぽであることです。世界中の誰もがヤリたいと思っている。
問題は、変換しようとしているお金が本質的に空っぽであることです。世界中の誰もがヤリたいと思っている。
通貨戦争は、インフレの観点から見ていると思います。ドルは常に強い。しかし、弱体化すると言われています。
米国に目を向ける。
また、中央銀行の金利を比較することもできます。
インフレ率が低下している国では、自国通貨が強くなっていることを意味します。しかし、これは「公正な為替レート」という観点からはそうなのです。
しかし、より早く財源を満たすために、通貨が強くなっているようには見えません。人為的に介入しているのだと思います。
石油が高くなったからガソリンが高くなる（理屈っぽい）
ガソリンが高くなるのは、石油が安くなり、生産しても採算が合わないからだ（論理的）。
カナダでの同様の動きを期待する。
カナダでの同様の動きを期待する。
ターミナルの近くに住んでいることが条件です。この作成を自動化する方法はあるのでしょうか？
Vovさん、こんにちは。私はプログラマーではないので、何と答えたらいいのかわかりません。
Vovさん、こんにちは。私はプログラマーではないので、何と答えたらいいのかわかりません。
フリーランスがいる、基準が形式化されればすべてがうまくいく
教えて！買い（バイ・トレード）のコードをどう説明する？
再試行でゾーン（累積、統合など）を抜けた後。
しかし、すぐにではなく、写真のように小さく「丸め」てからです。
また、「丸め」の後のファーストタッチではダメなのか？）