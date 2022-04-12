集積地とその傾向 - ページ 10

新しいコメント
 
Uladzimir Izerski #:

そうでもないんです。

TA価格成分は最初に計算されます。そして流動性の蓄積で、あとは

儲けるための定番の手口です)

そうか、そうか...。流動性が高まればすべてがうまくいくのですが、価格の部分がまずうまくいく、つまり価格が意図した水準に達するまでは、すべてが変わらない のです...」。

まだわからない...。インフレは-です...止まらずに飛び降りるために他に何が必要か、そして、まあ、急な着陸を緩和する流動性がまだあることを得た...そして、我々の基準では、率はそれほど上昇していない...))))。

 
Сергей Криушин #:

然う然う流動性の蓄積ですべてが決まるのですが、価格の構成要素が 先にあって、つまり価格が意図した水準になるまで、すべてが同じ になる......ということです。

まだわからない...。インフレがある...他に止まらずに下がる必要があるのか、、、急降下を緩和する流動性がまだあると理解している...そして、我々の基準では、レートはそんなに上がっていない...）。

あなたの推論は正しい、レートはたいしたことはないが、大金持ちのための有益な投資がほとんど溢れず、すでにレートがオーバーシュートしているのだ。これが最初のステップです。

 
Uladzimir Izerski #:

あなたの推論は正しい、出目は大きくないが、大金を得るための有益な投資がほとんど溢れることなく、出目ですでにアップサイドが存在するのだ。これが最初のステップです。

すなわち、安全な天国通貨への大きなお金・資本のゆっくりとした流れが始まっている - 海外、円などへの資本流出... そして、私たちと同じように、必要ないのになぜお金が必要なのか - 通貨はたくさんあるが、国家救済基金のように、完全に減価するまで自重している...ということです。一応）

以上、取引終了～休養も兼ねてオフ...))
 
Сергей Криушин #:

すなわち、亡命通貨への大金・資本の緩やかな流出が始まっている - 海外、円などへの資本流出... そして、私たちと同じように、必要ないのになぜお金が必要なのか - 通貨はたくさんあるが、国家救済基金のように、完全に減価するまでは自重である...。一応）

以上、取引終了～休養も兼ねて行ってらっしゃい...))

問題は、変換しようとしているお金が本質的に空っぽであることです。世界中の誰もがヤリたいと思っている。

 
Uladzimir Izerski #:

問題は、変換しようとしているお金が本質的に空っぽであることです。世界中の誰もがヤリたいと思っている。

通貨戦争は、インフレの観点から見ていると思います。ドルは常に強い。しかし、弱体化すると言われています。

米国に目を向ける。

また、中央銀行の金利を比較することもできます。

インフレ率が低下している国では、自国通貨が強くなっていることを意味します。しかし、これは「公正な為替レート」という観点からはそうなのです。

しかし、より早く財源を満たすために、通貨が強くなっているようには見えません。人為的に介入しているのだと思います。

石油が高くなったからガソリンが高くなる（理屈っぽい）

ガソリンが高くなるのは、石油が安くなり、生産しても採算が合わないからだ（論理的）。

 

カナダでの同様の動きを期待する。


削除済み  
Aleksandr Yakovlev #:

カナダでの同様の動きを期待する。


端末の近くに住んでいる必要があります。この作成を自動化する方法はありますか？
 
Vladimir Baskakov #:
ターミナルの近くに住んでいることが条件です。この作成を自動化する方法はあるのでしょうか？

Vovさん、こんにちは。私はプログラマーではないので、何と答えたらいいのかわかりません。

削除済み  
Aleksandr Yakovlev #:

Vovさん、こんにちは。私はプログラマーではないので、何と答えたらいいのかわかりません。

フリーランスあるある、基準が形式化されればすべてがうまくいく
 
Vladimir Baskakov #:
フリーランスがいる、基準が形式化されればすべてがうまくいく

教えて！買い（バイ・トレード）のコードをどう説明する？

再試行でゾーン（累積、統合など）を抜けた後。

しかし、すぐにではなく、写真のように小さく「丸め」てからです。

また、「丸め」の後のファーストタッチではダメなのか？）

1...34567891011121314151617
新しいコメント