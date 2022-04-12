集積地とその傾向 - ページ 11 1...4567891011121314151617 新しいコメント 削除済み 2022.01.10 07:40 #101 Aleksandr Yakovlev #:教えて！買い（バイ・トレード）のコードをどう説明する？再試行でゾーン（累積、統合など）を抜けた後。しかし、すぐにではなく、写真のように小さく「丸め」てからです。また、「丸め」の後のファーストタッチではダメなのか？） コードを説明できないなら、そのアイデアはゴミだ、乱暴だが真実だ。だから、あなたのファンタジーは Aleksandr Yakovlev 2022.01.10 07:45 #102 Vladimir Baskakov #: コードを説明できないなら、そのアイデアはゴミだ、荒っぽいが真実だ。つまり、あなたのファンタジーです。 しかも、それが1点だけ。同様に、傾斜チャンネルとそこからの出口も適用しています。 1mを除く小さなTFでの+インパルス動作と、ボリュームでのより強いインパルスによる中断。(標準巻) その他にもいろいろと......。処方するのは無理だと思います。 削除済み 2022.01.10 07:56 #103 Aleksandr Yakovlev #:しかも、それが1点だけ。同様に、傾斜チャンネルとそこからの出口も適用しています。1mを除く小さなTFでの+インパルス動作と、ボリュームでのより強いインパルスによる中断。(標準巻)その他にもいろいろと......。処方するのは無理だと思います。 とにかく、ランダムなんです。 Aleksandr Yakovlev 2022.01.10 07:57 #104 Vladimir Baskakov #: だから、ランダムなんです。 いいえ、すべてバンドルされています。 Aleksey Nikolayev 2022.01.10 08:15 #105 Aleksandr Yakovlev #:教えて！買い（バイ・トレード）のコードをどう説明する？再試行でゾーン（累積、統合など）を抜けた後。しかし、すぐにではなく、写真のように小さく「丸め」てからです。また、「丸め」の後のファーストタッチではダメなのか？） 一番簡単なのはジグザグにすることでしょう。 Sergey Lazarenko 2022.01.12 16:42 #106 ゲルヒヒが詳しく使っている話題です 削除済み 2022.01.12 17:02 #107 Sergey Lazarenko #:ゲルヒヒが詳しく使っている話題です お前のゲルチックはハムスターを避けてたぞ Veniamin Skrepkov 2022.01.15 12:55 #108 Aleksandr Yakovlev #:メリー・クリスマス同質かどうかの指摘はなるほどと思いました。見えるT.C.が効いているので、それを守ろうと思っていること。しかし、私はすべてを持っていないをテストし、鍛え上げました。トレーディングノイズがあり、それが干渉する。逃げ場がないのです。そのため、今もテストしながら仕事をしています。私の勉強は市場で終わることはありません。何を共有できるのか？自慢話とか？ 連休明けは、テクニカル分析と情報的背景（経済カレンダーで何が起こっているのか、何週間も調べないこともある）を中心に、TSと最適化の仕事、すなわち専門家の推定 ウォーレン-バフェット、レイ-ダリオ 資本を持つ人々であり、複数の電卓を買う余裕ができ、特にバフェットは数年前に彼らの方法論（会計指標）によると、株式の選択は、市場では可能性を秘めていないと彼らはちょうど彼らが持っていると、お金に座っていることを示唆した、にもかかわらず、S / Pは育つ。レイ・ダリオが使っているのは、分散投資だ。彼らはおそらく経済の分野を評価する専門家（部門）を持っていることを考えると、状況の彼らの評価を聞くのは興味深いです。そして、これは断片（パズル）に過ぎず、市場はすべて相互につながっているので、全体像としては、「学習は決して終わらない」ことに同意します。 削除済み 2022.01.15 12:59 #109 Veniamin Skrepkov #:この連休を利用して、テクニカル分析を中心としたTSや最適化、加えて情報背景（時には経済カレンダーで何が起こっているのかを見ずに数週間過ごすこともある）、つまりは専門家の推定 ウォーレン-バフェット、レイ-ダリオ 資本を持つ人々であり、複数の電卓を買う余裕ができ、特にバフェットは数年前に彼らの方法論（会計指標）によると、株式の選択は、市場では可能性を秘めていないと彼らはちょうど彼らが持っていると、お金に座っていることを示唆した、にもかかわらず、S / Pは育つ。レイ・ダリオが使っているのは、分散投資だ。彼らはおそらく経済の分野を評価する専門家（部門）を持っていることを考えると、状況の彼らの評価を聞くのは興味深いです。そして、これは断片（パズル）に過ぎず、市場はすべて相互につながっているので、全体像としては、「学習は決して終わらない」ことに同意します。 彼らの評価を聞くには、自分の口座に100ドルではなく、数百万ドルの資金が必要です。 Veniamin Skrepkov 2022.01.15 18:55 #110 Vladimir Baskakov #: 彼らの評価を聞くには、自分の口座に100ドルではなく、数百万ドルの資金が必要です。 金融アナリストは、必ずしも計算する手間をかけるわけではなく、様々なレベルの情報を集め、市場評価を形成しているのです。そして、数万円単位で簡単に別れられるので、状況が簡素化されます。 1...4567891011121314151617 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
教えて！買い（バイ・トレード）のコードをどう説明する？
再試行でゾーン（累積、統合など）を抜けた後。
しかし、すぐにではなく、写真のように小さく「丸め」てからです。
また、「丸め」の後のファーストタッチではダメなのか？）
コードを説明できないなら、そのアイデアはゴミだ、荒っぽいが真実だ。つまり、あなたのファンタジーです。
しかも、それが1点だけ。同様に、傾斜チャンネルとそこからの出口も適用しています。
1mを除く小さなTFでの+インパルス動作と、ボリュームでのより強いインパルスによる中断。(標準巻)
その他にもいろいろと......。処方するのは無理だと思います。
しかも、それが1点だけ。同様に、傾斜チャンネルとそこからの出口も適用しています。
1mを除く小さなTFでの+インパルス動作と、ボリュームでのより強いインパルスによる中断。(標準巻)
その他にもいろいろと......。処方するのは無理だと思います。
だから、ランダムなんです。
いいえ、すべてバンドルされています。
教えて！買い（バイ・トレード）のコードをどう説明する？
再試行でゾーン（累積、統合など）を抜けた後。
しかし、すぐにではなく、写真のように小さく「丸め」てからです。
また、「丸め」の後のファーストタッチではダメなのか？）
一番簡単なのはジグザグにすることでしょう。
メリー・クリスマス同質かどうかの指摘はなるほどと思いました。見える
T.C.が効いているので、それを守ろうと思っていること。しかし、私はすべてを持っていない
をテストし、鍛え上げました。トレーディングノイズがあり、それが干渉する。
逃げ場がないのです。そのため、今もテストしながら仕事をしています。
私の勉強は市場で終わることはありません。
何を共有できるのか？自慢話とか？
連休明けは、テクニカル分析と情報的背景（経済カレンダーで何が起こっているのか、何週間も調べないこともある）を中心に、TSと最適化の仕事、すなわち専門家の推定 ウォーレン-バフェット、レイ-ダリオ 資本を持つ人々であり、複数の電卓を買う余裕ができ、特にバフェットは数年前に彼らの方法論（会計指標）によると、株式の選択は、市場では可能性を秘めていないと彼らはちょうど彼らが持っていると、お金に座っていることを示唆した、にもかかわらず、S / Pは育つ。レイ・ダリオが使っているのは、分散投資だ。彼らはおそらく経済の分野を評価する専門家（部門）を持っていることを考えると、状況の彼らの評価を聞くのは興味深いです。そして、これは断片（パズル）に過ぎず、市場はすべて相互につながっているので、全体像としては、「学習は決して終わらない」ことに同意します。
この連休を利用して、テクニカル分析を中心としたTSや最適化、加えて情報背景（時には経済カレンダーで何が起こっているのかを見ずに数週間過ごすこともある）、つまりは専門家の推定 ウォーレン-バフェット、レイ-ダリオ 資本を持つ人々であり、複数の電卓を買う余裕ができ、特にバフェットは数年前に彼らの方法論（会計指標）によると、株式の選択は、市場では可能性を秘めていないと彼らはちょうど彼らが持っていると、お金に座っていることを示唆した、にもかかわらず、S / Pは育つ。レイ・ダリオが使っているのは、分散投資だ。彼らはおそらく経済の分野を評価する専門家（部門）を持っていることを考えると、状況の彼らの評価を聞くのは興味深いです。そして、これは断片（パズル）に過ぎず、市場はすべて相互につながっているので、全体像としては、「学習は決して終わらない」ことに同意します。
彼らの評価を聞くには、自分の口座に100ドルではなく、数百万ドルの資金が必要です。
金融アナリストは、必ずしも計算する手間をかけるわけではなく、様々なレベルの情報を集め、市場評価を形成しているのです。そして、数万円単位で簡単に別れられるので、状況が簡素化されます。