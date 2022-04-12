集積地とその傾向 - ページ 2 123456789...17 新しいコメント Aleksandr Yakovlev 2022.01.03 13:52 #11 Lilita Bogachkova #:リリタ リティータです。これでいいのでしょうか？ それとも英語で書く？スペルは？ 誤った発音をしたことを先にお詫びします。 Lilita Bogachkova 2022.01.03 13:59 #12 Aleksandr Yakovlev #:トレンドが変わったことを教えてくれるインジケーターはありません。 インジケータが将来何を示すか言っていないので、これ以上議論する必要はない。私は、インジケーターの読みは、値動きの方向が変わった ところの価格水準として見ていると言いました。 Aleksandr Yakovlev 2022.01.03 14:11 #13 Aleksandr Yakovlev #:日足や4時間足のチャートで、RSIによってトレンドの転換を察知することはできない。 Lilita Bogachkova#: 私は、 インジケーターの読みは、値動きの方向が変わったところの価格水準として見て いると言いました。 上記の内容から、あなたはトレードをしていないのだと思います。 でも、それは純粋に私の思い込みです。 Aleksandr Yakovlev 2022.01.03 14:19 #14 私が思うに、価格はいつも同じように動いているのです。例えば、こんな感じです。 こちらは1時間足のチャートです。小さなコンソリデーションとそこからの出口があります。再試験の後、私は買い取引をしました。 同じペアですが、5Mチャートから。小さな統合とこのゾーンの再試行があります。絶妙な値動きではないでしょうか(^^))) Vitaly Muzichenko 2022.01.03 14:22 #15 Aleksandr Yakovlev #:上記の内容からすると、入札はしていないと受け取れますね。でも、それは純粋に私の思い込みです。 どちらかが邪魔をしているのでしょうか？ 多くの人は、いくつかのことを同時に行うことができます。見てもいいし、話しながらでもいいし、手で何かしていてもいいし、これはもう3アクションですね :) Aleksandr Yakovlev 2022.01.03 14:24 #16 Vitaly Muzichenko #:どちらかが邪魔をしているのでしょうか？ 多くの人は、いくつかのことを同時に行うことができます。見て、話して、手で何かをする、という3アクションも可能です :) まあ、それは理解できる。ブランチのテーマについて、ご意見はありますか？ Lilita Bogachkova 2022.01.03 14:26 #17 Aleksandr Yakovlev #:上記の内容からすると、入札はしていないと受け取れますね。でも、それは純粋に私の思い込みです。 あなたの視点が理解できない!!! FX取引ということであれば、MQL Marketは私が取引している製品です。すでに6年前に、さまざまな金融商品に関連する普遍的なレベルの考え方の基礎が築かれました。 Vitaly Muzichenko 2022.01.03 14:32 #18 Aleksandr Yakovlev #:まあ、それはそれで理解できるんですけどね。枝の話題について、ご意見をお聞かせください。 ええ、そうです。 --- よくあることですが、価格がチャネルから離れ、3つのチャネル距離を越えていない場合、急反転する可能性が大きいです。 スクリーンショットで2つのゾーンをマークしました。 1.1385を超えなければ、大きなショート、超えてきた場合は、再びロングポジションを検討してもよいでしょう。 Aleksandr Yakovlev 2022.01.03 14:35 #19 Lilita Bogachkova #:あなたの視点が理解できない。FX取引ということであれば、MQL Marketは私が取引している製品です。 すでに6年前に、さまざまな金融商品に関連する 普遍的なレベルの考え方の基礎が 築かれました。 とか、いろいろとモヤモヤします。 あなたの許可を得て、私はあなたを「あなた」と呼ぶことにします。 また、私のことを「あなた」と呼んでもかまいません。 あなたです。古代ロシアの習慣にならって。 ロシア人の距離を縮めたのは「Y」の文字だった。 ローマの思想によれば、「あなた」という言葉はロシア人を分断するはずである。 なあ、リリータ、これで儲かったのか？ Lilita Bogachkova 2022.01.03 14:41 #20 Aleksandr Yakovlev #:とか、いろいろとモヤモヤします。あなたの許可を得て、私はあなたを「Y」と呼ぶことにします。そして、私にも同じように声をかけてください。"Y"...古代ロシアの習慣にならって。ロシア人の距離を縮めたのは「Y」の文字だった。ローマの思想によれば、「あなた」という言葉はロシア人を分断するはずである。なあ、リリータ、これで儲かったのか？ 何と答えればいいのでしょうか。もし私が「はい」と答えたら、私の言葉を確認する信号はどこにあるのかと聞くでしょう。このウェブサイトは公共の場であり、公共の場で必要以上の情報を公開することはないと答えられる。 他のウェブサイトと同様に、自分に関する情報を公開する必要はない。 123456789...17 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
リリタ
リティータです。これでいいのでしょうか？
それとも英語で書く？スペルは？
誤った発音をしたことを先にお詫びします。
トレンドが変わったことを教えてくれるインジケーターはありません。
インジケータが将来何を示すか言っていないので、これ以上議論する必要はない。私は、インジケーターの読みは、値動きの方向が変わった ところの価格水準として見ていると言いました。
日足や4時間足のチャートで、RSIによってトレンドの転換を察知することはできない。
上記の内容から、あなたはトレードをしていないのだと思います。
でも、それは純粋に私の思い込みです。
私が思うに、価格はいつも同じように動いているのです。例えば、こんな感じです。
こちらは1時間足のチャートです。小さなコンソリデーションとそこからの出口があります。再試験の後、私は買い取引をしました。
同じペアですが、5Mチャートから。小さな統合とこのゾーンの再試行があります。絶妙な値動きではないでしょうか(^^)))
どちらかが邪魔をしているのでしょうか？
多くの人は、いくつかのことを同時に行うことができます。見てもいいし、話しながらでもいいし、手で何かしていてもいいし、これはもう3アクションですね :)
まあ、それは理解できる。ブランチのテーマについて、ご意見はありますか？
あなたの視点が理解できない!!!
FX取引ということであれば、MQL Marketは私が取引している製品です。すでに6年前に、さまざまな金融商品に関連する普遍的なレベルの考え方の基礎が築かれました。
まあ、それはそれで理解できるんですけどね。枝の話題について、ご意見をお聞かせください。
ええ、そうです。
---
よくあることですが、価格がチャネルから離れ、3つのチャネル距離を越えていない場合、急反転する可能性が大きいです。
スクリーンショットで2つのゾーンをマークしました。
1.1385を超えなければ、大きなショート、超えてきた場合は、再びロングポジションを検討してもよいでしょう。
何と答えればいいのでしょうか。もし私が「はい」と答えたら、私の言葉を確認する信号はどこにあるのかと聞くでしょう。このウェブサイトは公共の場であり、公共の場で必要以上の情報を公開することはないと答えられる。 他のウェブサイトと同様に、自分に関する情報を公開する必要はない。