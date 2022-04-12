集積地とその傾向 - ページ 3

例えば、前夜の状況はこうだ。

小さな集積ゾーン。その出口を待っている

とバイポイントにあります。

今後の展開に注目しましょう。


 
Aleksandr Yakovlev:

皆さんこんにちは、明けましておめでとうございます。

アキュムレーションゾーンやコンソリデーションゾーン（呼び方は自由）の話題を上げたいと思います。

一般に、規則性があれば、この集積帯を抜けた後、値動きが続く場合。

一般的に、これは数あるトレーディングシステムのうちの1つであり、私が議論したかったことでもあります。私がトレードで使用したスクリーンショットを一つ紹介したいと思います。

ユーロドル、ポンドドル、ドルカナダペアの想定討論。バリアントを提示することができます。

ご覧のように、特定のゾーン（小さい）があり、そこに反応があるのです。

皆さんの力を借りて、統計を取りたいと思います。よろしくお願いします)))



パターンがあるんです。でも、どっちに動くかは、パターンがないんです。平均すると50/50です。掘る場所を間違えている。

 
Ilya Vasenin #:

パターンがあるんです。でも、どっちに転ぶかは、パターンがないんです。平均すると50/50です。掘る場所を間違えていますね。

それを見極めたい。

 

ここで、ほぼ同じような状況のポンドを紹介します。

あるゾーンと再試験による出口があります。


 
Aleksandr Yakovlev #:

ここで、ほぼ同じような状況のポンドを紹介します。

あるゾーンがあって、そこからの出口は再試験で。


あなたの感覚に来て、どのようなゾーン、どのようなリテスト...オーバーナイト（オーバーナイトについてはどうですか - スクリーンショットでは、インターアニュアルがあります）フラットと市場開口部があります。以上です。夜間はほとんど活動せず、日中は桁違いに上昇する。爆発的な振幅の拡大に伴い、「テスト/リテスト」が登場します。

皆さんの協力で、ほぼ毎日、このようにゾーン/リテスト/ブレークが表示されるようになりました :-)

 
Maxim Kuznetsov #:

あなたの感覚に来る、どのようなゾーン、どのような再テスト...オーバーナイト（オーバーナイトについては何 - スクリーンショットでインターアニュアルがある）フラットと市場開口部があります。以上です。夜間はほとんど活動せず、日中は桁違いに上昇する。爆発的に伸びる振幅には、「テスト/リテスト」の姿がある。

あなたの協力で、ほぼ毎日、ゾーン/リテスト/ブレークがそのように表示されています :-)

それはあなたの意見です。私は、自分のものにこだわっています。

全般的に見ます。

