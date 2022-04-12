集積地とその傾向 - ページ 3 12345678910...17 新しいコメント Aleksandr Yakovlev 2022.01.03 14:46 #21 Lilita Bogachkova #:なんて言ったらいいんだろう。もし私が「はい」と答えたら、「 私の言っていることを確認する信号はどこにあるのか」と聞かれるでしょう。このウェブサイトは公共の場であり、公共の場で必要以上の情報を公開することはないと答えられます。 他のウェブサイトと同じように、自分に関する情報を公開する必要はないでしょう。いいえ、しません。お言葉に甘えて。それでGOODな生活ができたのでしょうか？ そして、あなたの答えで十分です。 Lilita Bogachkova 2022.01.03 14:49 #22 Aleksandr Yakovlev #:いいえ、聞きません。お言葉に甘えて。うまく儲けられたのでしょうか？ 相対的な大きさなので、何と比べるかにもよりますが。 枝葉末節 Aleksandr Yakovlev 2022.01.03 15:02 #23 Lilita Bogachkova #:相対的な大きさなので、何と 比べるかにもよりますが。枝葉末節 自分自身のニーズからの比較。 Aleksandr Yakovlev 2022.01.03 15:09 #24 Lilita Bogachkova #:近々削除する予定です。 コージー。 Aleksandr Yakovlev 2022.01.04 10:54 #25 例えば、前夜の状況はこうだ。 小さな集積ゾーン。その出口を待っている とバイポイントにあります。 今後の展開に注目しましょう。 Ilya Vasenin 2022.01.04 11:02 #26 Aleksandr Yakovlev:皆さんこんにちは、明けましておめでとうございます。アキュムレーションゾーンやコンソリデーションゾーン（呼び方は自由）の話題を上げたいと思います。一般に、規則性があれば、この集積帯を抜けた後、値動きが続く場合。一般的に、これは数あるトレーディングシステムのうちの1つであり、私が議論したかったことでもあります。私がトレードで使用したスクリーンショットを一つ紹介したいと思います。ユーロドル、ポンドドル、ドルカナダペアの想定討論。バリアントを提示することができます。ご覧のように、特定のゾーン（小さい）があり、そこに反応があるのです。皆さんの力を借りて、統計を取りたいと思います。よろしくお願いします))) パターンがあるんです。でも、どっちに動くかは、パターンがないんです。平均すると50/50です。掘る場所を間違えている。 Aleksandr Yakovlev 2022.01.04 11:03 #27 Ilya Vasenin #:パターンがあるんです。でも、どっちに転ぶかは、パターンがないんです。平均すると50/50です。掘る場所を間違えていますね。 それを見極めたい。 Aleksandr Yakovlev 2022.01.04 12:14 #28 ここで、ほぼ同じような状況のポンドを紹介します。 あるゾーンと再試験による出口があります。 Maxim Kuznetsov 2022.01.04 12:46 #29 Aleksandr Yakovlev #:ここで、ほぼ同じような状況のポンドを紹介します。あるゾーンがあって、そこからの出口は再試験で。 あなたの感覚に来て、どのようなゾーン、どのようなリテスト...オーバーナイト（オーバーナイトについてはどうですか - スクリーンショットでは、インターアニュアルがあります）フラットと市場開口部があります。以上です。夜間はほとんど活動せず、日中は桁違いに上昇する。爆発的な振幅の拡大に伴い、「テスト/リテスト」が登場します。 皆さんの協力で、ほぼ毎日、このようにゾーン/リテスト/ブレークが表示されるようになりました :-) Aleksandr Yakovlev 2022.01.04 12:54 #30 Maxim Kuznetsov #:あなたの感覚に来る、どのようなゾーン、どのような再テスト...オーバーナイト（オーバーナイトについては何 - スクリーンショットでインターアニュアルがある）フラットと市場開口部があります。以上です。夜間はほとんど活動せず、日中は桁違いに上昇する。爆発的に伸びる振幅には、「テスト/リテスト」の姿がある。あなたの協力で、ほぼ毎日、ゾーン/リテスト/ブレークがそのように表示されています :-) それはあなたの意見です。私は、自分のものにこだわっています。 全般的に見ます。 12345678910...17 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
なんて言ったらいいんだろう。もし私が「はい」と答えたら、「 私の言っていることを確認する信号はどこにあるのか」と聞かれるでしょう。このウェブサイトは公共の場であり、公共の場で必要以上の情報を公開することはないと答えられます。 他のウェブサイトと同じように、自分に関する情報を公開する必要はないでしょう。
それでGOODな生活ができたのでしょうか？そして、あなたの答えで十分です。
うまく儲けられたのでしょうか？
相対的な大きさなので、何と比べるかにもよりますが。
自分自身のニーズからの比較。
近々削除する予定です。
コージー。
例えば、前夜の状況はこうだ。
小さな集積ゾーン。その出口を待っている
とバイポイントにあります。
今後の展開に注目しましょう。
皆さんこんにちは、明けましておめでとうございます。
アキュムレーションゾーンやコンソリデーションゾーン（呼び方は自由）の話題を上げたいと思います。
一般に、規則性があれば、この集積帯を抜けた後、値動きが続く場合。
一般的に、これは数あるトレーディングシステムのうちの1つであり、私が議論したかったことでもあります。私がトレードで使用したスクリーンショットを一つ紹介したいと思います。
ユーロドル、ポンドドル、ドルカナダペアの想定討論。バリアントを提示することができます。
ご覧のように、特定のゾーン（小さい）があり、そこに反応があるのです。
皆さんの力を借りて、統計を取りたいと思います。よろしくお願いします)))
パターンがあるんです。でも、どっちに動くかは、パターンがないんです。平均すると50/50です。掘る場所を間違えている。
それを見極めたい。
ここで、ほぼ同じような状況のポンドを紹介します。
あるゾーンと再試験による出口があります。
あなたの感覚に来て、どのようなゾーン、どのようなリテスト...オーバーナイト（オーバーナイトについてはどうですか - スクリーンショットでは、インターアニュアルがあります）フラットと市場開口部があります。以上です。夜間はほとんど活動せず、日中は桁違いに上昇する。爆発的な振幅の拡大に伴い、「テスト/リテスト」が登場します。
皆さんの協力で、ほぼ毎日、このようにゾーン/リテスト/ブレークが表示されるようになりました :-)
それはあなたの意見です。私は、自分のものにこだわっています。
全般的に見ます。