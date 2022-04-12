集積地とその傾向

皆さんこんにちは、明けましておめでとうございます。

アキュムレーションゾーンやコンソリデーションゾーン（呼び方は自由）の話題を上げたいと思います。

一般に、規則性があれば、この集積帯を抜けた後、値動きが続く場合。

一般的に、これは数あるトレーディングシステムのうちの1つであり、私が議論したかったことでもあります。私がトレードで使用したスクリーンショットを一つ紹介したいと思います。

ユーロドル、ポンドドル、ドルカナダペアの想定討論。バリアントを提示することができます。

ご覧のように、特定のゾーン（小さい）があり、そこに反応があるのです。

皆さんの力を借りて、統計を取りたいと思います。よろしくお願いします)))



石墨雲は集積ゾーンではないのですか？
 
Vladimir Baskakov #:
石墨雲は集積ゾーンではないのですか？

原則的にはそうだが、どこからが取引になるのか、明確な境界線がない。しかし、これは純粋に私の意見です。

Aleksandr Yakovlev #:

原則的にはそうだが、どこからが取引になるのか、明確な境界線がない。しかし、これは純粋に私の意見です。

まあ、あなたの境界線もあまりよくはないでしょう。しかし、絵を描く必要はなく、スマートフォンでいつでも見ることができます
 
その意味は同じで、価格がこれらの場所で止まってから方向転換したり、次のレベルに進んだりすることです。

例えば、1990年1月1日からのタイムフレームH2で、RSI指標の買われすぎ、売られすぎのレベルを分析します。

D1タイムフレームに表示されるレベル

EURUSDDaily


タイムフレームW1に表示されているレベル

EURUSDWeekly


ユニバーサルレベルの話を続ける前に、このエリア（アキュムレーションゾーンまたはコンソリデーションゾーン）をどのように定義しているのかを理解したいと思いました。

 
まず、4時間足や日足を見て、30分後、15分後を目処にエントリーのポイントを探します。

ここ数年、たくさんあるうちの1つでやっています。


ご意見をお聞かせください。

 
Aleksandr Yakovlev #:

まず4時や日足のチャートを見て、価格があるところ、そして30mや15mのところにエントリーポイントがないか探します。

私の理解が正しければ、そのようなゾーンが歴史的に（指定した価格帯で）存在したかどうかを全く見ないでください。

 
Lilita Bogachkova #:

私の理解が正しければ、歴史的に（指定した価格帯で）そのような地域が存在したかどうかを全く見ないでください。

歴史的にはすべて解決済みです。

もちろん、クロスオーバーがあれば別ですが。

つまり、1度、2度、あるいはそれ以上越えてきた歴史上のレベルを投入すれば、、、、、。

それはもうどうでもいいことです。一番近いレベルを見なければならない。

 
Aleksandr Yakovlev #:

ご意見をお聞かせください。

RSIがトレンドの変化を示す価格水準として観察できるパターンを形成しているかどうか自問しました。 そのようなパターンは存在すると思います、それは上の添付写真ではっきりと見ることができます。

 
Lilita Bogachkova #:

RSIは、トレンドの変化を示す価格水準として観察できる何らかのパターンを形成するかどうか自問しました。 私はそのようなパターンが存在すると思います、それは上の添付写真ではっきりと見ることができます。

いいえロリータさん、あなたは間違っています。トレンドが変わったことを教えてくれるインジケーターはありません。

 
Aleksandr Yakovlev #:

ロリータがいない...。

リリタ

