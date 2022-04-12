集積地とその傾向
皆さんこんにちは、明けましておめでとうございます。
アキュムレーションゾーンやコンソリデーションゾーン（呼び方は自由）の話題を上げたいと思います。
一般に、規則性があれば、この集積帯を抜けた後、値動きが続く場合。
一般的に、これは数あるトレーディングシステムのうちの1つであり、私が議論したかったことでもあります。私がトレードで使用したスクリーンショットを一つ紹介したいと思います。
ユーロドル、ポンドドル、ドルカナダペアの想定討論。バリアントを提示することができます。
ご覧のように、特定のゾーン（小さい）があり、そこに反応があるのです。
皆さんの力を借りて、統計を取りたいと思います。よろしくお願いします)))
その意味は同じで、価格がこれらの場所で止まってから方向転換したり、次のレベルに進んだりすることです。
例えば、1990年1月1日からのタイムフレームH2で、RSI指標の買われすぎ、売られすぎのレベルを分析します。
D1タイムフレームに表示されるレベル
タイムフレームW1に表示されているレベル
ユニバーサルレベルの話を続ける前に、このエリア（アキュムレーションゾーンまたはコンソリデーションゾーン）をどのように定義しているのかを理解したいと思いました。
ユニバーサルレベルの話を続ける前に、このエリア（アキュムレーションゾーンやコンソリデーションゾーン）をどのように定義しているのかを理解したいと思いました。
まず、4時間足や日足を見て、30分後、15分後を目処にエントリーのポイントを探します。
ここ数年、たくさんあるうちの1つでやっています。
ご意見をお聞かせください。
