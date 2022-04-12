集積地とその傾向 - ページ 14 1...7891011121314151617 新しいコメント Aleksandr Yakovlev 2022.01.19 18:09 #131 dryun777 #: いいえ、悪気はないんです。 そして「出し惜しみ」については、自分の主張を言ったのです。 そして、それはあなたと同じではないかもしれません。 しかし、私のTSの内情を話すつもりはありません。 。 削除済み 2022.01.20 16:48 #132 dryun777 #:さらに！！長方形の形です！！トレンドの継続です。 ポンド高が進行中 Aleksandr Yakovlev 2022.01.24 16:03 #133 dryun777 #: 私はそのような贈り物は必要ありません！ あなたはすでにストップで最初のトレードをしました！ と日中のつかの間の動き、それはナンセンスです！ 図は終了します！主なものは忍耐です！ そして、このペアで購入する人、彼らは失うことになります！ 私は、このような贈り物をする必要があります！ 私は、このような贈り物をする必要がありません！ 私は、このような贈り物をする必要があります！ あなたは、このような贈り物をする必要はありません！ 私は、このペアを購入する必要がありません！ 私は、このペアを取得します。 アイドル的な言動。 そして、好きな言葉は「I told you so」です。 Vitali Kadel 2022.01.24 16:55 #134 Aleksandr Yakovlev #:アイドル的な言動。そして、私の好きな言葉は "I told you so "です。 COOL! Vladislav Vidiukov 2022.01.25 18:26 #135 Aleksandr Yakovlev:皆さんこんにちは、明けましておめでとうございます。アキュムレーションゾーンやコンソリデーションゾーン（呼び方は自由）の話題を上げたいと思います。一般に、規則性があれば、この集積帯を抜けた後、値動きが続く場合。一般的に、これは数あるトレーディングシステムのうちの1つであり、私が議論したかったことでもあります。私がトレードで使用したスクリーンショットを一つ紹介したいと思います。ユーロドル、ポンドドル、ドルカナダペアの想定討論。バリアントを提示することができます。ご覧のように、特定のゾーン（小さい）があり、そこに反応があるのです。皆さんの力を借りて、統計を取りたいと思います。よろしくお願いします))) この点については、パターンはありません Veniamin Skrepkov 2022.01.25 19:57 #136 AUD_USD、M-15は、ペアがレンジで取引された領域（先週）をマークし、我々は、これらの快適な終値ボリューム（買い-売り、一定のレベルで）であると仮定することができますが、我々はボリュームがわからないので、我々は推測することができます、すなわち。また、貿易取引、為替、中央銀行による準備金の形成など、アプリケーションの性質がわからない、つまりアプリケーションの期間が異なる。 Veniamin Skrepkov 2022.01.26 07:59 #137 AUD_USD M-15 , 4つのエリアを割り当てられ、チャネルは3つのポイントに構築されている、すなわち、すでにTech.Analの可能性がある（フラットゾーンの極端に）、我々は全体として週を考えると、それはオープンすなわちから強く "行って "いないことが表示されています。すなわち、全体の週は主にフラットですが、買い活動（ 7274 ）があった , また、TAピボットレベルの要素として ,標準偏差と それらのほかに .それはイベントを分析しようとすることが重要です、何が起こっているか：購入 - 売却 - 売却、現在（毎日のボリューム）または何か大きな、売りアクションが将来の買い注文のための有利なレベルに価格を移動する1 "ボックス"（瞬間に）の順序の実現かもしれませんので、 。 Aleksandr Yakovlev 2022.01.26 08:02 #138 Veniamin Skrepkov #:AUD_USD M-15 , 4つのエリアを割り当てられ、チャネルは3つのポイントに構築されている、すなわち、すでにTech.Analの可能性がある（フラットゾーンの極端に）、我々は全体として週を考えると、それはオープンすなわちから強く "行って "いないことが表示されています。すなわち、全体の週は主にフラットですが、買い活動（ 7274 ）があった , また、TAピボットレベルの要素として ,標準偏差と それらのほかに .これらの瞬間に加えて、我々は何が起こっているかを解釈しようとする必要があります - 買っている - 売っている - 日々のボリュームまたは何か大きな、売りの動きが将来の買い注文に有利なレベルに引用符をシフトするために（瞬間に）1 "ボックス "注文実現かもしれませんので。 カナダ人についてのご意見をお聞かせください。 Veniamin Skrepkov 2022.01.26 09:58 #139 下降トレンドでは、チャネルの境界からバウンスしており、2700レベルから、2800が繰り返しテストされており、27レベルの質問、H-3、15 - 時間領域で私は2605と考慮する。レベルS / R 、およびFRBからのニュースを期待して 、今日は、我々はより高いボラティリティを期待することができますが、一般的に、引用符は、27レベルとチャネル、D - 1 - 1の間に "圧迫 "されています。5私は近くのレベルへの反応を見ていきます 、図3の "秋 "の可能性があり、このシナリオが実現される場合、多分ユーロとの相関で、または代わりにダウンしてトップを通して 。 削除済み 2022.01.26 10:01 #140 Aleksandr Yakovlev #:カナダ人についてのご意見をお聞かせください。 賢い人が下がると言ったら、耳を傾けなければならない！いくら損した？ 私は2ロット持っていて、1.19で決済するつもりだが、この値段になったらいくら取るか、落書きしないで、勉強しなければならない。 ファイル: Screenshot_7_d2t.jpg 22 kb 1...7891011121314151617 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
いいえ、悪気はないんです。
そして「出し惜しみ」については、自分の主張を言ったのです。
そして、それはあなたと同じではないかもしれません。
しかし、私のTSの内情を話すつもりはありません。
。
さらに！！長方形の形です！！トレンドの継続です。
私はそのような贈り物は必要ありません！ あなたはすでにストップで最初のトレードをしました！ と日中のつかの間の動き、それはナンセンスです！ 図は終了します！主なものは忍耐です！ そして、このペアで購入する人、彼らは失うことになります！ 私は、このような贈り物をする必要があります！ 私は、このような贈り物をする必要がありません！ 私は、このような贈り物をする必要があります！ あなたは、このような贈り物をする必要はありません！ 私は、このペアを購入する必要がありません！ 私は、このペアを取得します。
アイドル的な言動。
そして、好きな言葉は「I told you so」です。
COOL!
皆さんこんにちは、明けましておめでとうございます。
アキュムレーションゾーンやコンソリデーションゾーン（呼び方は自由）の話題を上げたいと思います。
一般に、規則性があれば、この集積帯を抜けた後、値動きが続く場合。
一般的に、これは数あるトレーディングシステムのうちの1つであり、私が議論したかったことでもあります。私がトレードで使用したスクリーンショットを一つ紹介したいと思います。
ユーロドル、ポンドドル、ドルカナダペアの想定討論。バリアントを提示することができます。
ご覧のように、特定のゾーン（小さい）があり、そこに反応があるのです。
皆さんの力を借りて、統計を取りたいと思います。よろしくお願いします)))
AUD_USD、M-15は、ペアがレンジで取引された領域（先週）をマークし、我々は、これらの快適な終値ボリューム（買い-売り、一定のレベルで）であると仮定することができますが、我々はボリュームがわからないので、我々は推測することができます、すなわち。また、貿易取引、為替、中央銀行による準備金の形成など、アプリケーションの性質がわからない、つまりアプリケーションの期間が異なる。
AUD_USD M-15 , 4つのエリアを割り当てられ、チャネルは3つのポイントに構築されている、すなわち、すでにTech.Analの可能性がある（フラットゾーンの極端に）、我々は全体として週を考えると、それはオープンすなわちから強く "行って "いないことが表示されています。すなわち、全体の週は主にフラットですが、買い活動（ 7274 ）があった , また、TAピボットレベルの要素として ,標準偏差と それらのほかに .それはイベントを分析しようとすることが重要です、何が起こっているか：購入 - 売却 - 売却、現在（毎日のボリューム）または何か大きな、売りアクションが将来の買い注文のための有利なレベルに価格を移動する1 "ボックス"（瞬間に）の順序の実現かもしれませんので、 。
カナダ人についてのご意見をお聞かせください。
下降トレンドでは、チャネルの境界からバウンスしており、2700レベルから、2800が繰り返しテストされており、27レベルの質問、H-3、15 - 時間領域で私は2605と考慮する。レベルS / R 、およびFRBからのニュースを期待して 、今日は、我々はより高いボラティリティを期待することができますが、一般的に、引用符は、27レベルとチャネル、D - 1 - 1の間に "圧迫 "されています。5私は近くのレベルへの反応を見ていきます 、図3の "秋 "の可能性があり、このシナリオが実現される場合、多分ユーロとの相関で、または代わりにダウンしてトップを通して 。
