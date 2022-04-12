集積地とその傾向 - ページ 8

Aleksandr Yakovlev #:

ありがとうございます。

どういたしまして。

また、円形のレベルにも注目してください。なるほど、技術では記録を残すことが大切なのですね。

 
Uladzimir Izerski #:

有難がるな。

いろいろなことに気を配っています。

いろいろなことに気を配っています。

 
Vladimir Baskakov #:
アキュムレーションゾーンではなく、コンプレッションゾーンを探します。ずっといい。上2つ、下2つのフラクタルは、見つけるのに便利です。

そうですね、圧縮した後は、だいたい衝動的な動きがありますね。


 
Uladzimir Izerski #:

これらはすべてプログラムされ、テストされています。


トレーダーが提案した「絵」に対するテストを評価できれば、本質的な話ができるのですが...一方で、フワフワと...、余計な言葉が多いだけです...。

 
Serqey Nikitin #:

もしトレーダーが、提案された「絵画」についてのテストを評価することができれば、本質的な会話ができるのですが...今は-1スプラッシュ...、そして非常に、非常に多くの余計な言葉が.........。

そして、その美しいテストは何を生み出すのか。現実には何もないんだけどね)初心者でもわかる。

すべてがテストされているわけではありません。写真でテストするのではなく、取引システムがなければならない。

しかし、取引システムとの 取引はより困難 です。様々な状況を考慮する必要があります。ある種のマインドセットとスキルが必要なのです。

 
Uladzimir Izerski #:

そして、美しいテストは何をもたらすのか。現実には、瞬殺です。


ああ、まあ、責められるべきはテストであって、曲がった戦略を構築したアホではないか...。

 
Aleksandr Yakovlev #:

故障について少し。しかし、正しい再試験をしてほしい。

またもや敗退おめでとうございます。ムーブが上がります。結構です。
Sergey Pavlov #:
誰が正しいかは時間が解決してくれるでしょう...。
彼の言う通り、ポンド売り
 
Vladimir Baskakov #:
彼の言う通り、ポンド売り
誰が正しいかは時間が解決してくれるでしょう...。
 
お題：トレンドに関する何かさて、ポンドのトレンドは買いだけ です。売る人は自己責任で、儲ける人は買う。
