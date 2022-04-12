集積地とその傾向 - ページ 5 123456789101112...17 新しいコメント Aleksandr Yakovlev 2022.01.05 17:59 #41 Vitali Kadel #:取引のボリュームを増やすと、退屈しない）。 ポジションを終了する際のルールについて教えてください。 その必要はないのです。飽きないです。 いくつかのパラメータがあります。しかし、メインはシグナルリバーサルです。 Vitali Kadel 2022.01.05 18:01 #42 Aleksandr Yakovlev #:その必要はないんです。飽きないんです。いくつかのパラメータ。しかし、メインはシグナルリバーサルです。 出口は新たな集積地の出現。 そう理解していいのでしょうか？ Aleksandr Yakovlev 2022.01.05 18:04 #43 Vitali Kadel #:出口は、新しい集積ゾーンの出現。 まあ、ほとんどね。でも、それだけが頼りじゃないんです。いくつかのテクニックがあります。 Алексей Тарабанов 2022.01.05 22:33 #44 Vitali Kadel #:取引のボリュームを増やすと、退屈しない）。ポジションを終了する際のルールについて教えてください。 矢印のかかっているTPレベルが表示されます。 もちろん、トレンドがあり、その後、利益が出ているポジションを早々に決済してしまい、苦い思いをすることもあるでしょう。しかし、ここにもバリエーションがあります。ほとんどの場合、その水準から跳ね返されることになる。下降トレンドが再開され、その水準が破られることが確認された場合、例えば、ポジションを再開することを妨げるものは何もない。 Aleksandr Yakovlev 2022.01.06 07:23 #45 抵抗帯からの取引となった。 形成されたチャネルを抜けた後、私は下のターゲットにメイントレードを行います。 Serqey Nikitin 2022.01.06 08:04 #46 Aleksandr Yakovlev #:いくつかのパラメータ。しかし、メインはシグナルリバーサルです。 これらの四角や長方形はすべて非常に主観的なもので、気分や前に飲んだ量によって、この場所に「描きたい」「もう少し広くしたい」と思うのです......。 繰り返しになりますが、この「ロックペインティング」をどう検証するか・・・？ Aleksandr Yakovlev 2022.01.06 08:08 #47 Serqey Nikitin #:この四角や長方形はすべて主観的なもので、この場所に「描きたい」と思ったり、もう少し広く描いたり...、その時の気分や前に飲んだお酒の量で変わってきます。繰り返しになりますが、この「ロックペインティング」をどう検証するか・・・？ それには、多くの取引経験とチャートからのタレ目が必要です。 その中にあなたも入っているのではないでしょうか。そして、テストするためには、理解する必要があります。 四角いだけではありません。考慮すべきさまざまなパラメータがある を使い、そのマスをどこに、どのように描くかを決める。 Serqey Nikitin 2022.01.06 08:10 #48 Aleksandr Yakovlev #:チャートからの取引経験とガチンコ勝負が必要です。その中にあなたも入っているのではないでしょうか。そして、テストするためには、理解する必要があります。四角いだけではありません。考慮すべきさまざまなパラメータがあるを使い、どこにどのようにマスを描くかを決めます。 なるほど！ただ、テストができないんですよね...。 それは残念だ...。しかし... Aleksandr Yakovlev 2022.01.06 08:12 #49 Serqey Nikitin #:なるほど！ただ、テストができないんですよね...。残念です...。でも... そう、その上でロボットを書いてはいけないのです。 Serqey Nikitin 2022.01.06 08:15 #50 Aleksandr Yakovlev #:そう、その上でロボットを書いてはいけないのです。 そうです、それは明確です...それはいわゆるSUBJECTIVEメソッドと呼ばれるもので、「スモッグ・アイ」ではない人々のためにデザインされたものです...。 123456789101112...17 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
取引のボリュームを増やすと、退屈しない）。 ポジションを終了する際のルールについて教えてください。
その必要はないのです。飽きないです。
いくつかのパラメータがあります。しかし、メインはシグナルリバーサルです。
その必要はないんです。飽きないんです。
いくつかのパラメータ。しかし、メインはシグナルリバーサルです。
出口は新たな集積地の出現。 そう理解していいのでしょうか？
出口は、新しい集積ゾーンの出現。
まあ、ほとんどね。でも、それだけが頼りじゃないんです。いくつかのテクニックがあります。
取引のボリュームを増やすと、退屈しない）。ポジションを終了する際のルールについて教えてください。
矢印のかかっているTPレベルが表示されます。
もちろん、トレンドがあり、その後、利益が出ているポジションを早々に決済してしまい、苦い思いをすることもあるでしょう。しかし、ここにもバリエーションがあります。ほとんどの場合、その水準から跳ね返されることになる。下降トレンドが再開され、その水準が破られることが確認された場合、例えば、ポジションを再開することを妨げるものは何もない。
抵抗帯からの取引となった。
形成されたチャネルを抜けた後、私は下のターゲットにメイントレードを行います。
いくつかのパラメータ。しかし、メインはシグナルリバーサルです。
これらの四角や長方形はすべて非常に主観的なもので、気分や前に飲んだ量によって、この場所に「描きたい」「もう少し広くしたい」と思うのです......。
繰り返しになりますが、この「ロックペインティング」をどう検証するか・・・？
この四角や長方形はすべて主観的なもので、この場所に「描きたい」と思ったり、もう少し広く描いたり...、その時の気分や前に飲んだお酒の量で変わってきます。
繰り返しになりますが、この「ロックペインティング」をどう検証するか・・・？
それには、多くの取引経験とチャートからのタレ目が必要です。
その中にあなたも入っているのではないでしょうか。そして、テストするためには、理解する必要があります。
四角いだけではありません。考慮すべきさまざまなパラメータがある
を使い、そのマスをどこに、どのように描くかを決める。
チャートからの取引経験とガチンコ勝負が必要です。
その中にあなたも入っているのではないでしょうか。そして、テストするためには、理解する必要があります。
四角いだけではありません。考慮すべきさまざまなパラメータがある
を使い、どこにどのようにマスを描くかを決めます。
なるほど！ただ、テストができないんですよね...。
それは残念だ...。しかし...
なるほど！ただ、テストができないんですよね...。
残念です...。でも...
そう、その上でロボットを書いてはいけないのです。
そう、その上でロボットを書いてはいけないのです。