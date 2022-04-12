集積地とその傾向 - ページ 5

Vitali Kadel #:

取引のボリュームを増やすと、退屈しない）。 ポジションを終了する際のルールについて教えてください。

その必要はないのです。飽きないです。

いくつかのパラメータがあります。しかし、メインはシグナルリバーサルです。

 
Aleksandr Yakovlev #:

出口は新たな集積地の出現。 そう理解していいのでしょうか？

 
まあ、ほとんどね。でも、それだけが頼りじゃないんです。いくつかのテクニックがあります。

 
矢印のかかっているTPレベルが表示されます。

もちろん、トレンドがあり、その後、利益が出ているポジションを早々に決済してしまい、苦い思いをすることもあるでしょう。しかし、ここにもバリエーションがあります。ほとんどの場合、その水準から跳ね返されることになる。下降トレンドが再開され、その水準が破られることが確認された場合、例えば、ポジションを再開することを妨げるものは何もない。

 

抵抗帯からの取引となった。

形成されたチャネルを抜けた後、私は下のターゲットにメイントレードを行います。


 
これらの四角や長方形はすべて非常に主観的なもので、気分や前に飲んだ量によって、この場所に「描きたい」「もう少し広くしたい」と思うのです......。

繰り返しになりますが、この「ロックペインティング」をどう検証するか・・・？

 
それには、多くの取引経験とチャートからのタレ目が必要です。

その中にあなたも入っているのではないでしょうか。そして、テストするためには、理解する必要があります。

四角いだけではありません。考慮すべきさまざまなパラメータがある

を使い、そのマスをどこに、どのように描くかを決める。

 
なるほど！ただ、テストができないんですよね...。

それは残念だ...。しかし...

 
そう、その上でロボットを書いてはいけないのです。

 
そうです、それは明確です...それはいわゆるSUBJECTIVEメソッドと呼ばれるもので、「スモッグ・アイ」ではない人々のためにデザインされたものです...。
