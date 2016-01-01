ドキュメントセクション
CCompositeMembershipFunction

メンバーシップ関数の構成を実装するためのクラス。

説明

メンバーシップ関数の構成とは、指定された演算子を使用する2つ以上のメンバーシップ関数の組み合わせです。

下記はチャートをプロットするためのサンプルコードです。

宣言

  class CCompositeMembershipFuncion : public IMembershipFunction

タイトル

  #include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>

継承階層

  CObject

      IMembershipFunction

          CCompositeMembershipFunction

クラスメソッド

クラスメソッド  

説明

CompositionType

構成演算子を設定します。

MembershipFunctions

メンバーシップ関数のリストを取得します。

GetValue

メンバーシップ関数の値を指定された引数で計算します。

クラスから継承されたメソッド CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                  CompositeMembershipFunction.mq5 |
//|                        Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>
#include <Graphics\Graphic.mqh>
//--- メンバーシップ関数を作成します
CProductTwoSigmoidalMembershipFunctions func1(2,1,-1,7);
CP_ShapedMembershipFunction func2(0,6,7,9);
CCompositeMembershipFunction composite(ProdMF,GetPointer(func1),GetPointer(func2));
//--- メンバーシップ関数用のラッパーを作成する
double ProductTwoSigmoidalMembershipFunctions(double x) { return(func1.GetValue(x)); }
double P_ShapedMembershipFunction(double x) { return(func2.GetValue(x)); }
double CompositeMembershipFunction(double x) { return(composite.GetValue(x)); }
//+------------------------------------------------------------------+
//| スクリプトプログラム開始関数                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
 {
//--- グラフィックを作成する
  CGraphic graphic;
  if(!graphic.Create(0,"CompositeMembershipFunction",0,30,30,780,380))
    {
     graphic.Attach(0,"CompositeMembershipFunction");
    }
  graphic.HistoryNameWidth(70);
  graphic.BackgroundMain("CompositeMembershipFunction");
  graphic.BackgroundMainSize(16);
//--- 曲線を作成する
  graphic.CurveAdd(P_ShapedMembershipFunction,0.0,10.0,0.1,CURVE_LINES,"Func1");
  graphic.CurveAdd(ProductTwoSigmoidalMembershipFunctions,0.0,10.0,0.1,CURVE_LINES,"Func2");
  graphic.CurveAdd(CompositeMembershipFunction,0.0,10.0,0.1,CURVE_LINES,"Func1 * Func2");
//--- X軸のプロパティを設定する
  graphic.XAxis().AutoScale(false);
  graphic.XAxis().Min(0.0);
  graphic.XAxis().Max(10.0);
  graphic.XAxis().DefaultStep(1.0);
//--- Y軸のプロパティを設定する
  graphic.YAxis().AutoScale(false);
  graphic.YAxis().Min(0.0);
  graphic.YAxis().Max(1.1);
  graphic.YAxis().DefaultStep(0.2);
//--- プロット
  graphic.CurvePlotAll();
  graphic.Update();
 }