CTriangularMembershipFunction

X1、X2、X3パラメータを持つ三角形メンバーシップ関数を実装するためのクラス。

説明

この関数はメンバーシップ関数を三角形の形で設定します。これは簡単で最も頻繁に適用されるメンバーシップ関数です。

fuzzy_triangular_functions

下記はチャートをプロットするためのサンプルコードです。

宣言

  class CTriangularMembershipFuncion : public IMembershipFunction

タイトル

  #include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>

継承階層

  CObject

      IMembershipFunction

          CTriangularMembershipFunction

クラスメソッド

クラスメソッド  

説明

X1

X軸上の1番目の点の値を取得します。

X2

X軸上の2番目の点の値を取得します。

X3

X軸上の3番目の点の値を取得します。

ToNormalMF

三角形メンバーシップ関数をガウス関数に変換します。

GetValue

メンバーシップ関数の値を指定された引数で計算します。

クラスから継承されたメソッド CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                 TriangularMembershipFunction.mq5 |
//|                        Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link     "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>
#include <Graphics\Graphic.mqh>
//--- メンバーシップ関数を作成します
CTriangularMembershipFunction func1(0,2,5);
CTriangularMembershipFunction func2(0,5,10);
CTriangularMembershipFunction func3(8,8,10);
//--- メンバーシップ関数用のラッパーを作成する
double TriangularMembershipFunction1(double x) { return(func1.GetValue(x)); }
double TriangularMembershipFunction2(double x) { return(func2.GetValue(x)); }
double TriangularMembershipFunction3(double x) { return(func3.GetValue(x)); }
//+------------------------------------------------------------------+
//| スクリプトプログラム開始関数                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
 {
//--- グラフィックを作成する
  CGraphic graphic;
  if(!graphic.Create(0,"TriangularMembershipFunction",0,30,30,780,380))
    {
     graphic.Attach(0,"TriangularMembershipFunction");
    }
  graphic.HistoryNameWidth(70);
  graphic.BackgroundMain("TriangularMembershipFunction");
  graphic.BackgroundMainSize(16);
//--- 曲線を作成する
  graphic.CurveAdd(TriangularMembershipFunction1,0.0,10.0,0.1,CURVE_LINES,"[0, 2, 5]");
  graphic.CurveAdd(TriangularMembershipFunction2,0.0,10.0,0.1,CURVE_LINES,"[0, 5, 10]");
  graphic.CurveAdd(TriangularMembershipFunction3,0.0,10.0,0.1,CURVE_LINES,"[8, 8, 10]");
//--- X軸のプロパティを設定する
  graphic.XAxis().AutoScale(false);
  graphic.XAxis().Min(0.0);
  graphic.XAxis().Max(10.0);
  graphic.XAxis().DefaultStep(1.0);
//--- Y軸のプロパティを設定する
  graphic.YAxis().AutoScale(false);
  graphic.YAxis().Min(0.0);
  graphic.YAxis().Max(1.1);
  graphic.YAxis().DefaultStep(0.2);
//--- プロット
  graphic.CurvePlotAll();
  graphic.Update();
 }
