GordagoElder

このオシレータは早くトレンドの終りとトレンド転換の始まりを察知します。

このインディケータは、別ウィンドウに現在お使いのシンボル、現在のBid/Askの割合、ロング/ショートでのスワップ、そして他のシンボルの変動するスワップを表示します。では、見てみましょう。