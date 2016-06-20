無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Monitor rynku - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 858
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
インディケータMonitor rynkuは、別ウィンドウに次の情報を表示します。:
- 現在のシンボル
- ロング/ショートでのスワップ
- 現在のスプレッド
- 現在のBid/Askの割合
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8362
Aroon Oscillator
このオシレータは早くトレンドの終りとトレンド転換の始まりを察知します。GordagoElder
インディケータ GordagoElder。