ポケットに対して
インディケータ

Monitor rynku - MetaTrader 4のためのインディケータ

インディケータMonitor rynkuは、別ウィンドウに次の情報を表示します。:

- 現在のシンボル

- ロング/ショートでのスワップ

- 現在のスプレッド

- 現在のBid/Askの割合



