WolfWave. - MetaTrader 4のためのインディケータ
インディケータWolfWave。詳細はソースコードをご覧ください。
extern int ExtDepth=12; extern int ExtDeviation=3; extern int ExtBackstep=2;
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8361
