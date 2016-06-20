コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

SteelBlue - MetaTrader 4のためのインディケータ

Scriptor | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1126
評価:
(10)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

インディケータWolfWave。ZigZagをベースにしたインディケータです。

extern int ExtDepth=12;
extern int ExtDeviation=3;
extern int ExtBackstep=2;

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8360

Beginner Alert Beginner Alert

インディケータBeginnerAlert。詳細はソースコードをご覧ください。

ObjectSquare ObjectSquare

長方形、三角、楕円の3つの図形の面積を計算する関数です。

WolfWave. WolfWave.

インディケータWolfWave。詳細はソースコードをご覧ください。

Monitor rynku Monitor rynku

このインディケータは、別ウィンドウに現在お使いのシンボル、現在のBid/Askの割合、ロング/ショートでのスワップ、そして他のシンボルの変動するスワップを表示します。では、見てみましょう。