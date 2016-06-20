無料でロボットをダウンロードする方法を見る
SteelBlue - MetaTrader 4のためのインディケータ
インディケータWolfWave。ZigZagをベースにしたインディケータです。
extern int ExtDepth=12; extern int ExtDeviation=3; extern int ExtBackstep=2;
Beginner Alert
インディケータBeginnerAlert。詳細はソースコードをご覧ください。ObjectSquare
長方形、三角、楕円の3つの図形の面積を計算する関数です。
WolfWave.
インディケータWolfWave。詳細はソースコードをご覧ください。Monitor rynku
このインディケータは、別ウィンドウに現在お使いのシンボル、現在のBid/Askの割合、ロング/ショートでのスワップ、そして他のシンボルの変動するスワップを表示します。では、見てみましょう。