Monitor rynku - индикатор для MetaTrader 4
- 4529
Индикатор Monitor rynku в специальном окне терминала показывает такую информацию, как:
- выбранный символ,
- текущий своп для позиции LONG/SHORT,
- текущий спред,
- текущее соотношение Bid/Ask.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8362
