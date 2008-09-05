CodeBaseРазделы
Индикаторы

Monitor rynku - индикатор для MetaTrader 4

Piotr | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Индикатор Monitor rynku в специальном окне терминала показывает такую информацию, как:

- выбранный символ,

- текущий своп для позиции LONG/SHORT,

- текущий спред,

- текущее соотношение Bid/Ask.



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8362

