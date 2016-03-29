CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Monitor rynku - Indikator für den MetaTrader 4

Piotr | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
700
Rating:
(6)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance






Der Monitor rynku zeigt im eigenen Chartfenster Information über:

- das gewählte Symbol,

- die geltenden SWAPs für Long/Short-Positionen,

- aktueller SPREAD,

- aktuelle Bid/Ask Preise.


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8362

SteelBlue SteelBlue

Indikator WolfWave. Seine Basis ist der ZigZag.

Beginner Alert Beginner Alert

Indikator BeginnerAlert. Der Code enthält eine sehr detaillierte Beschreibung.

Aroon Oscillator Aroon Oscillator

Der Oszillator findet schnell den Trend und eine beginnende Seitwärtsbewegung und umgekehrt.

GordagoElder GordagoElder

Indikator GordagoElder.