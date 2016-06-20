コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

AMA - MetaTrader 4のためのインディケータ

適応型移動平均です。

AMA

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8357

