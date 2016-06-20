インディケータDema。Double exponential moving averageは、 二重指数移動平均を意味します。

MACD＋移動平均線。組み合わせの開発です。

長方形、三角、楕円の3つの図形の面積を計算する関数です。

インディケータBeginnerAlert。詳細はソースコードをご覧ください。