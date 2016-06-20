私たちのファンページに参加してください
NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse) - MetaTrader 4のためのインディケータ
NRTRの内容は、いつも相場の極値から離れた状態になっていることにあります。これは、上昇トレンドを表すグラフの下にまたは下降トレンドの上につきます。私のアイデアは以下のとおりです。トレンドと逆方向に小さい修正の動きが無視されます。一定のレベル（移動フィルタKの値）を超えるトレンドと逆方向に修正の動きはトレンド転換のシグナルを生成します。
NRTRを計算するために、動的チャネルが使用されます。計算では、現在のトレンドに入る価格だけ考慮されます。前rのトレンドに関係する極値が考慮されません。インディケータは、いつも相場の極値から同じ距離（パーセントで指定される）だけ離れた状態になっています。
上昇トレンドなら:
NRTR = Highest(Close, period)*(1-(K/100)),
下降トレンドの為に:
NRTR
= Lowest(Close, period)*(1+(K/100)),
ただし、最初の部分は最高値/最低値を意味し、Kは移動フィルタの係数を示します。
他の簡略化した計算方法と同じように、トレンド相場に正確に動作しますが、レンジ相場ならエラーが発生する可能性が高いです。
NRTRの特徴の詳細については、Konstantin Kopyrkin氏による記事「«動的チャネルの突破を表すトレンドインジケータ」をご覧ください。
NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse)
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8349
