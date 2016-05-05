このオシレータは早くトレンドの終りとトレンド転換の始まりを察知します。Aroon UpとAroon Downの差として計算されます。オシレータの値が40から100の範囲で変動することは、強い上昇トレンドを意味します。オシレータの値が40から100の範囲で変動することは、強い上昇トレンドを意味します。

シグナルは明らかに簡単です。オシレータがマイナスからプラスに転換した時には買いで、プラスからマイナスになった時には売りというものです。







