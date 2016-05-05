無料でロボットをダウンロードする方法を見る
このオシレータは早くトレンドの終りとトレンド転換の始まりを察知します。Aroon UpとAroon Downの差として計算されます。オシレータの値が40から100の範囲で変動することは、強い上昇トレンドを意味します。オシレータの値が40から100の範囲で変動することは、強い上昇トレンドを意味します。
シグナルは明らかに簡単です。オシレータがマイナスからプラスに転換した時には買いで、プラスからマイナスになった時には売りというものです。
AltrTrend Signal v2 2
このインディケータは、トレンド転換のシグナルを出します。BROTHER - By Rainbow On Trend High Extreme Results EA 5 minute manual system
これは自動売買システムではありません。全く手動で設定されます。これは自動売買システムではありません。全く手動で設定されます。
Keltner Channel
Keltner Channelは、最も重要なトレンドを判断します。iTrend
インディケータiTrendは、トレンドの始まりと終りを判断します。