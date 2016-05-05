コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Aroon Oscillator - MetaTrader 4のためのインディケータ

Collector | Japanese English Русский 中文 Deutsch Português
ビュー:
956
評価:
(6)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

このオシレータは早くトレンドの終りとトレンド転換の始まりを察知します。Aroon UpとAroon Downの差として計算されます。オシレータの値が40から100の範囲で変動することは、強い上昇トレンドを意味します。オシレータの値が40から100の範囲で変動することは、強い上昇トレンドを意味します。


シグナルは明らかに簡単です。オシレータがマイナスからプラスに転換した時には買いで、プラスからマイナスになった時には売りというものです。



MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8328

AltrTrend Signal v2 2 AltrTrend Signal v2 2

このインディケータは、トレンド転換のシグナルを出します。

BROTHER - By Rainbow On Trend High Extreme Results EA 5 minute manual system BROTHER - By Rainbow On Trend High Extreme Results EA 5 minute manual system

これは自動売買システムではありません。全く手動で設定されます。これは自動売買システムではありません。全く手動で設定されます。

Keltner Channel Keltner Channel

Keltner Channelは、最も重要なトレンドを判断します。

iTrend iTrend

インディケータiTrendは、トレンドの始まりと終りを判断します。