指标

Aroon 震荡指标 - MetaTrader 4脚本

本震荡指标可以快速发现价格趋势的结束以及价格在水平区间内活动反转的开始. Aroon 震荡是计算上方Aroon与下方Aroon的差距来进行的. 当Aroon震荡指标值在40和100之间时, 提示强大的上升趋势. 而Aroon震荡指标值在-40和-100之间时则提示强大的向下趋势.


使用Aroon震荡指标进行简单清晰交易的方法: 当震荡指标从负数区域移动到正值时买入, 相反状况下卖出.



由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8328

