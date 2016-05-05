コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

iTrend - MetaTrader 4のためのインディケータ

インディケータiTrendは、トレンドの始まりと終りを判断します。







MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8331

