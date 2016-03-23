Осциллятор быстро отмечает конец ценового тренда и начало движения цены в горизонтальном интервале и к развороту. Aroon Oscillator рассчитан как разница между Aroon Up и Aroon Down. Сильный растущий тренд отмечается, когда значение осциллятора между 40 и 100. Сильный падающий тренд может быть отмечен, когда осциллятор принимает значение между -40 и -100.

Осциллятор дает простые и ясные сигналы: покупаем, когда осциллятор движется из отрицательной области в положительную, продаем в обратной ситуации.







