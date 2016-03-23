CodeBaseРазделы
Индикаторы

Aroon Oscillator - индикатор для MetaTrader 4

Опубликован:
Осциллятор быстро отмечает конец ценового тренда и начало движения цены в горизонтальном интервале и к развороту. Aroon Oscillator рассчитан как разница между Aroon Up и Aroon Down. Сильный растущий тренд отмечается, когда значение осциллятора между 40 и 100. Сильный падающий тренд может быть отмечен, когда осциллятор принимает значение между -40 и -100.


Осциллятор дает простые и ясные сигналы: покупаем, когда осциллятор движется из отрицательной области в положительную, продаем в обратной ситуации.



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8328

