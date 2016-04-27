[ システム言語: ]













Urban Sotensek









何年も前からFXトレーダーです。今なお時々トレードしますが、適当なシグナルを待つのが面倒くさいので、これはたまたまです。この記事を書く主な理由は、一日中座りっぱなしの状態が好きじゃないからです。それで、利益をお探しの方に、この売買システムをご紹介します。最初は私が作ったシステムの価格は300ドルでしたが、更に無料で提供することを決めました。



70パーセントの場合には利益はトレーダーにより、30パーセントの場合には利益はシステムによるので、どんなに正確でも、このシステムを売るのが公正ではないと思います。勝ちと負けは特にレーダーの感情によるので、世界でもっとも優れたシステムを使っても負けることが可能です。徹底した分析を行って、1年半にわたってシステムの開発を続けてきました。なにか改善が必要ではありません。これは全く最適化されたので、入力パラメータを変更することはおすすめしません。システムをよく理解するために、まず最初に2ヶ月デモ口座で練習してみてください。注意：損失または利益に対して、一切の責任を負いません。貴方がトレーダーなので、自分が債務を負うことになります!



Trend Follower© - 正確な時間設定と売買ルールを使ってマーケットマスターになろう



もちろん、濡れ手で粟の利益が得られません。このシステムで取引するために、実際に努力する必要があります。それで、リアルなお金で取引をする前に、デモ口座で練習してみてください。FX取引は利益を提供することもできるし、損失を出すこともできます。全てのリスクを考慮したほうがいいです。損失は負担できない場合、リスクをとることはおすすめしません。





はじめに:



Trend Followerは、トレンドを追うシステムです。「トレンドはフレンド」って言葉、ありますよね。Trend Followerはこの言葉の意味を紹介します。このシステムの個性的なアプローチは、相場の動きの理解を深め、ランダムではない価格の動きの構造を見せます。ルール通りシステムを使用することで、相場の状態をより明らかにすることができます。



Trend Followerは将来を予測してみる代わりに現在のトレンドを判断し、トレンドをフォローさせます。このシステムを習得しながら、重要な経済ニュースを追い、経済指標を分析するので、あなたの視野を広げることができます。ほとんどのトレンドフォローシステムとは違い、Trend Followerは前の結果によらず、どんな市場でも使用可能になります。システムの公式がパターン認識とインジケータのランダム選択の代わりに、相場の動きの理解と良いタイミングに基づいています。



このシステムの目的は利益を得るということだけでなく、トレーダーにトレードの内容を明らかにするということですね。多くの有料または無料システムはインジケータだけで構成されているし、相場の動きを全く明らかにしません。ただ、コメントをせずにシグナルを表示します。この場合、トレーダーはトレードの内容を理解せずによく困ります。何をするのか分からないと、システムを理解できません。システムを理解できないと、貫した利益を上げることができません。Trend Followerはエントリーとエグジットのシグナルを出すとともに、トレーダーになぜエントリー・エグジットすればいいのか明らかにします。





システム構成要素



まず最初に、全てのインジケータをご紹介させてください。:











インジケータ:



a) Signal Arrows

b) MACD

c) Volatility Channel

d) Laguerre

e) Slope Direction line

f) Pivot Points

g) Guppy Multiple Moving Averages (GMMA)







Signal Arrows



2つの指数移動平均の交差地点にてシグナルを生成します。短期EMA期間は4、長期EMA期間は8とします。



MACD Histogram



初期設定は以下の通りです。:



* 遅いMA - 26日

* 早いMA - 12日

* シグナルライン - 9日期間の遅いMAと早い期間の差

* 全てのMAとして指数移動平均が考えられる



MACDのシグナルは価格の動きに遅れることが多いです。MACD Histogramは、MACDラインからシグナルラインまでの距離を測ることで、この問題を解決してみます。これにより、MACD HistogramのシグナルはMACDのシグナルより早く変化します。ただし、MACD Histogramしか使用しないことをおすすめしません。他のインジケータと組み合わせたほうがいいです。



Volatility Channel



このインジケータは、ボラティリティを測ります。高値によって34期間の指数移動平均と安値によって34期間の指数移動平均をベースにしています。これは、システムに関係ないんですけど、確かに役に立つと思います。



Laguerre



これはRSIの上級バージョンです。Laguerreは低周波要素が高周波要素より遅くなるようにシグナルを変えます。一般に、最後の足のデータは前の足のデータより大事です（指数移動平均と同様）。



Slope Direction Line



内容が名前から明らかになります。トレンドの方向と傾きを測るラインです。上昇トレンドのための方向は赤でハイライトされますし、下降トレンドのための方向は青でハイライトされます。



Pivot Points



トレーダーはサポート/レジスタンスレベルを判断するためにピボットポイントを使用します。ピボットポイントはあらゆるアセットのための始値、高値、安値、終値を含めた簡単な計算をベースにしています。価格がピボットのサポート/レジスタンスを下向くタイミングで買いすることはおすすめです（逆は売りシグナル）。価格が中央のピボットレベル以上である場合、上昇トレンドとなります。下降トレンドはその逆です。一番人気のピボットレベルの使い方は、エントリー/エグジットのためのピボットポイントとしてこれを使うことです（お好みのインジケータがシグナルを確認する場合のみ）。マーケットメーカーは価格をレベルの間で移動させるためにピボットポイントを使うこともあります。価格が計算のポイント間で変動する低ボリュームの日によく見られます。ピボットポイントとそのサポート/レジスタンスの計算方法が幾つかありますが、最も一般的な方法は以下の通りです。:



* Pivot point = (H + L + C)/3

* First support = (2 * Pivot) – H

* First resistance = (2 * Pivot) – L

* Second support = Pivot – (H – L)

* Second resistance = Pivot + (H – L)







Guppy Multiple Moving Averages GMMA



Guppy MMAは、突然の素早い動きを考慮せずに状態を平滑で明らかにするように最適化された移動平均の組み合わせです。移動平均の交差をベースにしたシステムの最も一般的な問題は変わりやすさです。ただし、このようなシステムはトレンドについては全く明らかにすることができません。トレンドが継続するまたは相場が反転しますか？どうなりますか？Guppy MMAは上記の質問に答えて、貴方の相場エントリーの理由を明らかにします。



このインジケータの重要性を過大評価することができません。信頼できるものですね。元のグッピー法はDaryl Guppy氏により開発されました。そのまま「グッピー」と呼ばれます。原法は、短期移動平均（トレーダー）のための3･5･8･10･12･15期間のEMAと長期移動平均（投資家）のための30･35･40･45･50･60期間のEMAを含めます。このインジケータに時間の尺度は大切ではありません。Trend Followerシステムでは、このインジケータが5分足で使用されますが、実際にGMMAをどんな時間軸でも使用できます。この修正されたグッピー法では異なるトレーダーの種類のために5つの異なる色を使います。トレード中、主なトレンドを理解する必要があるので、他のトレーダーの動作を追ったほうがいいです。



1. 黄色 - 短期トレーダー

2. オレンジ色 - 短期トレーダー（黄色の短期トレーダーより長くポジションを持つ）

3. 青色 - 中期トレーダー（特にスィングトレーダー）

4. 緑色 - 長期投資家

5. 赤色 - 長期投資家（他のトレーダーや投資家より長くポジションを持つ）



MMAは短期トレーダーと長期投資家の関係を表します。短期トレーダーはトレンドぎりぎりまで試します。



彼らは手っ取り早い利益をねらって早く相場エントリー/エグジットします。一方、投資家は急いでいません。それにもかかわらず、トレンドに重要な役割を担います。トレンドを追うトレーダーとして、貴方は確かにトレーダーが相場の方向性について満場一致の合意に至ったことを待ってるに違いません。全てのトレーダーは同じ方向を持つ場合、これはそのままトレードの方向です。不一致は取引停止を示します。このインジケータを正確に解釈すると、トレンドを問題なく判断することができます。一般に、取引を最適化します。











ブレイクアウトとは？ブレイクアウトを避けてみるのに、Guppy MMAはこれを正確に検出します。緑色の線が同じ方向に進むとともに、黄色い線が赤い線を越え次第、黄色い線の戻りを待っています。これから、いい時を持ちます。



注意: ブレイクアウト中にエントリーしなく、価格の引き返しの後だけでエントリーします（シグナルラインから分かる）！





I/. ブレイクアウト:



赤い線は緑色の線より上でした。これは下降トレンドを示しました。次に、黄色い線は赤い線を超え、価格が他の線のレベルまで戻りました。緑色の線が赤い線より以下になり、相場が上昇トレンドに反転するということです。





II/. ブレイクダウン:



赤い線は緑色の線より下でした。これは上昇トレンドを示しました。次に、黄色い線は赤い線と緑色の線を割りました。緑色の線が赤い線より以上になる場合、相場が下降トレンドに反転します。



緑色の線と赤い色の線の位置にご注意ください。上昇トレンドには緑色の線が赤い線を上回るはずです。下降トレンドはその逆です。





III/. フォールスブレイクアウト:



フォールスシグナルは簡単にGuppy MMAにより検出できます。これはGuppy MMAの強みです。フォールスシグナルはトレーダーに物質的にも精神的にも損失を出します。



緑色の線が同じ方向に進むとともに、黄色い･オレンジ色の線が赤い線を超える場合、フォールスブレイクアウトの可能性が高いです。トレンド転換のためには全ての線が変化する必要があります。英ポンド/米ドルなどのような変わりやすい通貨ペアにご注意ください。





IV/. Trend Followerのルール:





シグナルの足または次の足上には全ての基準が一致する必要があります。全ての基準が一致しない場合、取引をやめてくださいね！シグナル足の次に行く足でエントリーします。





A). 買い取引:







エントリー: シグナルの矢印を待つ

GUPPY MMA: 緑色の線が赤い線を上回るはずだ!緑色の線、赤い線と黄色い線は一致に上昇する。全ては同じ方向に向かう！

LAGUERRE: Laguerreは0.15のレベルを超える必要がある

MACD: 注意：MACDは0より以上である場合のみ買い！



STOP LOSS: 現在の足の安値より5 pips低い。

ALTERNATE STOP LOSS: 20 pips、英ポンド/米ドルなどのような変わりやすい通貨ペアならば25 pips。お好みに合わせてSLを指定してください。



エグジット: ポジションの半分を1つ目のピボットポイントで決済できます。他の半分をSlope Directionラインが赤くなるまで残しましょう。



エグジットの代替方法: お好みでピボットポイントにより、または価格（新しい足）が他のボラティリティチャネル側に開始される場合エグジットできます。













B). 売り注文:







エントリー: シグナルの矢印を待つ

GUPPY MMA: 緑色の線が赤い線を下回るはずだ!緑色の線、赤い線と黄色い線は一致に下降する。全ては同じ方向に向かう！

LAGUERRE: Laguerreは0.75のレベルを割る必要がある

MACD: 注意：MACDは0より以下である場合のみ買い！



STOP LOSS: 現在の足の高値より5 pips低い。<br22/>

ALTERNATE STOP LOSS: 20 pips、英ポンド/米ドルなどのような変わりやすい通貨ペアならば25 pips。お好みに合わせてSLを指定してください。





エグジット: ポジションの半分を1つ目のピボットポイントで決済できます。他の半分をSlope Directionラインが青くなるまで残しましょう。





エグジットの代替方法: お好みでピボットポイントにより、または価格（新しい足）が他のボラティリティチャネル側に開始される場合エグジットできます。









推奨:

時間軸: 5分足



おすすめの通貨ペア: USD/JPY, USD/CHF, GBP/USD, EUR/USD, USD/CAD, AUD/USD, EUR/JPY,

少しでもお役に立てれば幸いです。。。