O oscilador marca rapidamente o fim da tendência de preços e o início do movimento de preços, tanto no intervalo horizontal como na direção da reversão. O Aroon Oscillator é calculado como a diferença entre o Aroon Up e o Aroon Down. Observa-se uma forte tendência crescente quando o oscilador se situa entre 40 e 100. É possível observar uma tendência descendente quando Aroon Oscillator tem um valor entre -40 e -100.

O oscilador emite sinais simples e claras: compre quando o oscilador está movendo-se de uma área negativa para uma positiva, venda na situação oposta.








