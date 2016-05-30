CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Aroon Oscillator - indicador para MetaTrader 4

Collector | Portuguese English Русский 中文 Deutsch 日本語
Visualizações:
1012
Avaliação:
(6)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O oscilador marca rapidamente o fim da tendência de preços e o início do movimento de preços, tanto no intervalo horizontal como na direção da reversão. O Aroon Oscillator é calculado como a diferença entre o Aroon Up e o Aroon Down. Observa-se uma forte tendência crescente quando o oscilador se situa entre 40 e 100. É possível observar uma tendência descendente quando Aroon Oscillator tem um valor entre -40 e -100.


O oscilador emite sinais simples e claras: compre quando o oscilador está movendo-se de uma área negativa para uma positiva, venda na situação oposta.



Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8328

AltrTrend Signal v2 2 AltrTrend Signal v2 2

O indicador emite sinais de uma reversão da tendência.

Summary Report In Points Summary Report In Points

Script para avaliar o histórico de negociações baixado para o terminal do cliente. A avaliação aparece em pontos.

Keltner Channel Keltner Channel

O Canal Keltner define as tendências mais significativas.

iTrend iTrend

Indicador iTrend determina o início e o fim da tendência.