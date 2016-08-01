und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Aroon Oscillator - Indikator für den MetaTrader 4
- 842
Der Oszillator bezeichnet schnell das Ende des Preistrends und den Beginn der Preisbewegung im horizontalen Intervall und zur Wende. Aroon Oscillator ist als die Differenz zwischen Aroon Up and Aroon Down kalkuliert. Ein stark steigender Trend wird bezeichnet, wenn der Wert dieses Oszillators zwischen 40 und 100 liegt. Ein stark senkender Trend kann bezeichnet werden, wenn der Oszillator einen Wert zwischen -40 und -100 nimmt.
