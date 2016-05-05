無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Keltner Channel - MetaTrader 4のためのインディケータ
- パブリッシュ済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
Keltner Channelは、最も重要なトレンドを判断します。ボリンジャーエンベロープと同じようなものです。ただし、このインディケータでは、パーセント（エンベロープ）と標準偏差（ボリンジャーバンド）の変わりにATRが使用されます。上部ラインはMAにn期間のATRを加えて求めます。下部ラインはMAからn期間のATRを引いて求めます。
一般に、上部ラインは「買われすぎ」を示します。下部ラインは「売られすぎ」を示します。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8330
