AltrTrend Signal v2 2 - MetaTrader 4のためのインディケータ
このインディケータは、トレンド転換のシグナルを出します。青い丸は上昇トレンドを示し、赤いトレンドは下降トレンドを示します。
BROTHER - By Rainbow On Trend High Extreme Results EA 5 minute manual system
これは自動売買システムではありません。全く手動で設定されます。これは自動売買システムではありません。全く手動で設定されます。Summary Report In Points
このスクリプトは、ターミナルウィンドウの操作履歴を評価します。ポイントで表されます。
Aroon Oscillator
このオシレータは早くトレンドの終りとトレンド転換の始まりを察知します。Keltner Channel
Keltner Channelは、最も重要なトレンドを判断します。