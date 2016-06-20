コードベースセクション
ポケットに対して
スクリプト

Pi - MetaTrader 4のためのスクリプト

誰かしらのお役に立てれば嬉しいです。円周率（ピー）の計算式は以下の通りです。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8309

