Реализация паттерна MACD "Продолжение тренда" - эксперт для MetaTrader 4
5104
Реализация паттерна MACD "Продолжение тренда".
Советник был написал дабы проверить эффективность описанной автором торговой стратегии, полученный результат и описание параметров советника доступно в 20 номере журнала. Скачать журнал можно на нашем сайте http://www.fortrader.ru
Краткое описание стратегии:
- Временной период: H4;
- Инструмент: EURUSD;
- Объем: 0.1 лот
- Индикаторы: ЕMA7, EMA21, EMA359, SMA89. MACD 5,13,1.
Поиск сигнала на покупку:
- Гистограмма MACD должна сформировать максимум выше 0.0015;
- После образования минимума выше 0.0015, гистограмма должна зайти ниже -0.0005 и не заходя ниже нуля, развернутся с значением выше 0,0005;
- Стоп-приказ размещается на 10 пунктов ниже последнего локального минимума;
- Первая цель для 30% позиции закрывается при значении цены выше 21-опериодной экспоненциальной средней;
- Вторая цель для половины позиций закрывается при достижении ценой значения между 89-типериодной простой средней скользящей и 365-типериодной экспоненциальной средней.
- Третья цель для оставшегося объема позиций закрывается при достижении ценой уровня ценового сопротивления.
Поиск сигнала на продажу:
- Гистограмма MACD должна сформировать максимум выше -0.0015;
- После образования максимума выше -0.0015, гистограмма должна принять значение выше -0,0005 после чего не заходя выше нуля развернуться вниз с значением ниже -0,0005;
- Стоп-приказ размещается на 10 пунктов выше последнего локального максимума;
- Первая цель для 30% позиции закрывается при значении цены ниже 21-опериодной экспоненциальной средней;
- Вторая цель для половины позиций закрывается при достижении ценой значения между 89-типериодной простой средней скользящей и 365-типериодной экспоненциальной средней.
- Третья цель для оставшегося объема позиций закрывается при достижении ценой уровня ценового сопротивления.
Тестирование советника с стандартными параметрами:
Посте оптимизации вне участка оптимизации:
При работе на будущем получены хорошие результаты и при работе на меньших таймфреймах.
В предложенном советнике запрограммированы параметры паттерна по умолчанию, расширенную версию советника с возможностью изменения и оптимизации параметров, а также с адаптивными уровнями вычисления тейкпрофита и стоплосса вы сможете скачать в нашем номере журнала.
!!! Отметим, что у разных брокеров разные свойства котировок и результаты данных нами параметров могут отличаться.
