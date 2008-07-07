Реализация паттерна MACD "Продолжение тренда".

Советник был написал дабы проверить эффективность описанной автором торговой стратегии, полученный результат и описание параметров советника доступно в 20 номере журнала.



Краткое описание стратегии:

Временной период: H4; Инструмент: EURUSD; Объем: 0.1 лот Индикаторы: ЕMA7, EMA21, EMA359, SMA89. MACD 5,13,1.



Поиск сигнала на покупку:



Гистограмма MACD должна сформировать максимум выше 0.0015; После образования минимума выше 0.0015, гистограмма должна зайти ниже -0.0005 и не заходя ниже нуля, развернутся с значением выше 0,0005; Стоп-приказ размещается на 10 пунктов ниже последнего локального минимума; Первая цель для 30% позиции закрывается при значении цены выше 21-опериодной экспоненциальной средней; Вторая цель для половины позиций закрывается при достижении ценой значения между 89-типериодной простой средней скользящей и 365-типериодной экспоненциальной средней. Третья цель для оставшегося объема позиций закрывается при достижении ценой уровня ценового сопротивления.

Поиск сигнала на продажу:

Гистограмма MACD должна сформировать максимум выше -0.0015; После образования максимума выше -0.0015, гистограмма должна принять значение выше -0,0005 после чего не заходя выше нуля развернуться вниз с значением ниже -0,0005; Стоп-приказ размещается на 10 пунктов выше последнего локального максимума; Первая цель для 30% позиции закрывается при значении цены ниже 21-опериодной экспоненциальной средней; Вторая цель для половины позиций закрывается при достижении ценой значения между 89-типериодной простой средней скользящей и 365-типериодной экспоненциальной средней. Третья цель для оставшегося объема позиций закрывается при достижении ценой уровня ценового сопротивления.

Тестирование советника с стандартными параметрами:

Посте оптимизации вне участка оптимизации:



При работе на будущем получены хорошие результаты и при работе на меньших таймфреймах.

В предложенном советнике запрограммированы параметры паттерна по умолчанию, расширенную версию советника с возможностью изменения и оптимизации параметров, а также с адаптивными уровнями вычисления тейкпрофита и стоплосса вы сможете скачать в нашем номере журнала.

!!! Отметим, что у разных брокеров разные свойства котировок и результаты данных нами параметров могут отличаться.