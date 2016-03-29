代码库部分
EA

MACD 趋势继续形态的实现。完美结果。 - MetaTrader 4EA

Юрий
显示:
9223
等级:
(7)
已发布:
MACD 趋势继续形态的实现。


原始交易策略 在此

编写的 EA 用来检查作者描述的交易策略效能。获取的结果和 EA 描述在我们的网站期刊 19 里提供。您可以从 我们的网站 下载。


策略短述:

1. 时间帧: H4;
2. 品种: EURUSD;
交易量: 0.1 手
3. 指标: ЕMA7, EMA21, EMA359, SMA89。MACD 5,13,1.


搜索买入信号
1. MACD 直方条必须形成高于 0.0015 的波峰;
2. 一旦高于 0,0015 的波谷已经形成, 直方条必须低于 0.0005, 但不低于零, 反转值是高于 0.0005;
3. 停止单放置在低于最后波峰 10 个点的位置;
4. 第一目标是当价格高于 21 周期的指数均线时, 将 30% 仓位平仓;
5. 第二目标是当价格在 89 周期简单均线, 和 365 周期指数均线之间时, 平仓一半;
6. 第三目标是当价格触及价格阻力位时, 将剩余仓位全部平仓。






搜索卖出信号
1. MACD 直方条必须形成高于 -0.0015 的波峰;
2. 一旦高于 -0,0015 的波峰已经形成, 直方条必须到高于 -0.0005, 但不超过零, 反转值是低于 -0.0005;
3. 停止单放置在高于最后波峰 10 个点的位置;
4. 第一目标是当价格低于 21 周期的指数均线时, 将 30% 仓位平仓;
5. 第二目标是当价格在 89 周期简单均线, 和 365 周期指数均线之间时, 平仓一半;
6. 第三目标是当价格触及价格阻力位时, 将剩余仓位全部平仓。



采用标准参数的 EA 测试:

参数优化后:

在较小时间帧内获取的前测结果相当不错。

建议的 EA 编程时采用省缺的形态参数, 您可以从我们的网站期刊里下载具有可修改和可优化参数, 并具有自适应止盈/止损计算的扩展版本 EA。

!!!注, 不同的经纪商有不同的报价机制, 所以由我们提供的参数所得到的操作结果与其它平台可以不同。


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8249

