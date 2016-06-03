私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
MacdPatternTraderv02 - MetaTrader 4のためのエキスパート
- ビュー:
- 844
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
原版はこちらからダウンロードできます。:
http://www.unfx.ru/strategies_to_trade/strategies_134.php
このEAは著者により提供されたストラテジーの効果性をテストするために開発されました。テスト結果とEAのパラメータの詳細は、
わが雑誌の最新号に掲載された記事をご覧ください。
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=52
EAの説明:
1. 時間軸: 4時間足;
2. 通貨ペア: ユーロドル;
ボリューム: 1ロット;
3. インディケータ: ЕMA7, EMA21, EMA359, SMA89,MACD 5,13,1.
買いシグナル
1. MACDが0,0045以下になるタイミング。
2. 0,0045以上に最大値が発生する後にMACDが反転してこの最大値の方向に動き始めるタイミング。
3. ただし、損切りを最後の最小値より10pips低く設定します。
4. 30パーセントのポジションの為の1つ目の目標は価格が21日指数移動平均を超えるタイミングで決済されます。
5. あとも50パーセントのポジションの為の2つ目の目標は価格が89日単純移動平均と365日指数移動平均を越えるタイミングで決済されます。
6. 残ったボリュームのポジションの為の3つ目の目標は価格がレジスタンスを達成するタイミングで決済されます。
売りシグナル
買いシグナルの検索:
1. MACDが-0,0045以上になるタイミング。
2. 0,0045以上に最小値が発生する後にMACDが反転してこの最小値の方向に動き始めるタイミング。
3. ただし、損切りを最後の最大値より10pips高く設定します。
4. 30パーセントのポジションの為の1つ目の目標は価格が21日指数移動平均を割るタイミングで決済されます。
5. あとも50パーセントのポジションの為の2つ目の目標は価格が89日単純移動平均と365日指数移動平均を達成するタイミングで決済されます。
6. 残ったボリュームのポジションの為の3つ目の目標は価格がレジスタンスを達成するタイミングで決済されます。
標準パラメータのバックテスト
最適化されたパラメータのバックテスト:
フォワードテストはこちらの雑誌の号に掲載された記事よりお願いします。:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=52
PS. すべての利用可能な変数が外部変数に出力されたので、良いパラメータを選択することができます。いろいろやってみましょう。「全ティック」をテストモデルとして選択することは要求されません。変更の提案があればコメントにてお願いします。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8194
このインディケータは、相場の位置を判断する為に使用されます。MoR
インディケータ MoR。