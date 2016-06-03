無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Fractals. - MetaTrader 4のためのインディケータ
最後のフラクタルを再描画しないフラクタル型のインジケータです。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8193
