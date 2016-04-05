Die originale Handelsstrategie ist erhältlich unter folgendem Link:

http://www.unfx.ru/strategies_to_trade/strategies_134.php









Der Expert Advisor wurde für die Überprüfung der Wirksamkeit der Handelsstrategie geschrieben, die vom Autor erklärt wurde. Sie können die Entwicklung und die Beschreibung des EA's in der Ausgabe Nummer unseres Journals anzeigen lassen:

http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=52





Kurze Beschreibung des Algorithmus des EA:



1. Zeitraum: H4;

2. Instrument: EURUSD;

Volumen: 1 Lot

3. Indikatoren: ЕMA7, EMA21, EMA359, SMA89. MACD 5,13,1.

Kaufsignal

1. MACD Histogramm muss einen Wert unter 0.0045 bilden .

2. Nach der Entstehung des Maximum über 0,0045, das Histogramm muss seine Bewegung in Richtung des erstellten Maximum umkehren;

3. Ein Stoporder wird 10 Punkte unter dem letzten lokalen Maximum platziert.

4. Das erste Ziel, für 30 % der Positionen, wird geschlossen wenn der Preis-Wert über dem 21-Perioden exponentiellem Durchschnitt ist

5. Das zweite Ziel, für die Hälfte der Positionen, wird geschlossen wenn der Preis den Wert zwischen dem 89-Perioden einfachem gleitenden Durchschnitt und dem 365-Perioden exponentiellen Durchschnitt erreicht

6. Das dritte Ziel, für die restlichen Positionen, wird geschlossen wenn der Preis den Widerstand erreicht.











Verkaufssignal

Suche nach Verkaufssignal

1. MACD Histogramm muss eine Minimum über -0.0045 bilden .

2. Nach der Entstehung des Minimum unter -0,0045, das Histogramm muss seine Bewegung in Richtung des erstellten Minimum umkehren;

3. Eine Stoporder wird 10 Punkte über dem letzten lokalen Maximums platziert;

4. Das erste Ziel, für 30 % der Positionen, wird geschlossen wenn der Preis-Wert unter dem 21-Perioden exponentiellem Durchschnitt ist

5. Das zweite Ziel, für die Hälfte der Positionen, wird geschlossen wenn der Preis den Wert zwischen dem 89-Perioden einfachem gleitenden Durchschnitt und dem 365-Perioden exponentiellen Durchschnitt erreicht;

6. Das dritte Ziel, für die restlichen Positionen, wird geschlossen wenn der Preis den Widerstand erreicht.









Testen des EAs mit Standardparametern:

Nach der Optimierung der Parameter:





Sie erhalten eine vollständige Analyse der Strategie und Testungen in unserem Journal:

http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=52







P.S. Alle möglichen Variablen der Strategie werden in externe Variablen ausgegeben. Experimentieren- und picken Sie somit brauchbare Parameter für den Intraday-Chart heraus. Es ist überflüssig auf Ticks zu testen. Kontaktieren Sie mich, wenn Sie Ideen oder Fragen zu dem Expert Advisor haben.