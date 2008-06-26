交易策略的原址链接:

http://www.unfx.ru/strategies_to_trade/strategies_134.php









作者所描述的交易策略经智能交易检测非常有成效。可以点击以下链接地址查看:

http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=52





智能交易运算的简短描述:



1. 时间周期: H4;

2. 货币对: EURUSD;

成交量: 1 лот

3. 指标: ЕMA7, EMA21, EMA359, SMA89. MACD 5,13,1.

买入信号

1. MACD 形成值必须低于 0,0045;

2. 形成最大值高于 0,0045, 直方图必须调转创造最大值的方向；

3. 停止订单被放置在较近最大的10点之下；

4.当价格高于21时间周期平均指数时， 30%仓位平仓。

5. 当价格介于89时间周期移动平均值和365 时间周期平均指数时，一半仓位平仓。

6. 当价格达到阻力水平时，剩余仓位全部平仓。











找寻卖出信号

1. MACD 形成值必须高于-0,0045;

2. 形成最小值高于 0,0045, 直方图必须调转创造最小值的方向；

3. 停止订单被放置在较近最大的10点之上；

4. 当价格低于21平均指数值时， 30%仓位平仓。

5. 当价格介于89时间周期移动平均值和365 时间周期平均指数时，一半仓位平仓。

6. 当价格达到阻力水平时，剩余仓位全部平仓。









标准参量的策略测试:

优化参量的测试:









详细分析可以点击链接查看：

http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=52







p/s 所有内部变量的改变都是通过挑选外部变量完成，你可以对内部图表尝试选择不错的参数。无需按照替克测试。

如果存在任何问题和疑问，请写下评论。