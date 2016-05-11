A estratégia de negociação original está disponível através do seguinte link:

http://www.unfx.ru/strategies_to_trade/strategies_134.php









O Expert Advisor foi escrito para verificar a eficácia da estratégia de negociação descrita pelo autor. Você pode ver o educto e a descrição do EA na última edição da nossa revista:

http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=52





Uma Breve Descrição do Algoritmo do EA:



1. Período de tempo: H4;

2. Instrumento: EURUSD;

Volume: 1 lote

3. Indicadores: ЕMA7, EMA21, EMA359, SMA89. MACD 5,13,1.

Sinal de compra

1. O histograma MACD deve formar um valor abaixo de 0.0045;

2. Depois de formar a máxima acima de 0.0045, o histograma deve inverter o seu movimento para a direção da máxima criada;

3. A ordem de stop é colocada abaixo da última máxima local em 10 pontos;

4. O primeiro alvo fechará 30% da posições, se o preço estiver acima da média exponencial de 21 períodos.

5. O segundo alvo fechará metade de todas as posições assim que o preço atingir um valor entre a SMA de 89 períodos e a EMA de 365 períodos.

6. O terceiro alvo fechará o restante das posições assim que o preço atingir o nível de resistência dos preços.











Sinal de venda

Busca pelo sinal de venda

1. O histograma MACD deve formar um valor acima de 0.0045;

2. Depois de formar a máxima acima de 0.0045, o histograma deve inverter o seu movimento para a direção da máxima criada;

3. A ordem de stop é colocada acima da última máxima local em 10 pontos;

4. O primeiro alvo fechará 30% da posições, se o preço estiver abaixo da média exponencial de 21 períodos.

5. O segundo alvo fechará metade de todas as posições assim que o preço atingir um valor entre a SMA de 89 períodos e a EMA de 365 períodos.

6. O terceiro alvo fechará o restante das posições assim que o preço atingir o nível de resistência dos preços.









O teste do EA com os parâmetros padrão:

Após a optimização dos parâmetros:





Você pode ver a análise completa da estratégia com o teste em cotações de futuros em nossa revista:

http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=52







Todas as variáveis ​​possíveis da estratégia são levadas para as variáveis externas, você pode escolher os parâmetros bons para os gráficos intraday também, experimente. Não é necessário testar em todos os ticks. Se você tiver alguma idéia para desenvolvimento adicional ou quaisquer perguntas sobre o EA, nos escreva.