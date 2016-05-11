CodeBaseSeções
MacdPatternTraderv02 - expert para MetaTrader 4

Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Publicado:
A estratégia de negociação original está disponível através do seguinte link:
http://www.unfx.ru/strategies_to_trade/strategies_134.php



O Expert Advisor foi escrito para verificar a eficácia da estratégia de negociação descrita pelo autor. Você pode ver o educto e a descrição do EA na última edição da nossa revista:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=52

Uma Breve Descrição do Algoritmo do EA:

1. Período de tempo: H4;
2. Instrumento: EURUSD;
Volume: 1 lote
3. Indicadores: ЕMA7, EMA21, EMA359, SMA89. MACD 5,13,1.

Sinal de compra
1. O histograma MACD deve formar um valor abaixo de 0.0045;
2. Depois de formar a máxima acima de 0.0045, o histograma deve inverter o seu movimento para a direção da máxima criada;
3. A ordem de stop é colocada abaixo da última máxima local em 10 pontos;
4. O primeiro alvo fechará 30% da posições, se o preço estiver acima da média exponencial de 21 períodos.
5. O segundo alvo fechará metade de todas as posições assim que o preço atingir um valor entre a SMA de 89 períodos e a EMA de 365 períodos.
6. O terceiro alvo fechará o restante das posições assim que o preço atingir o nível de resistência dos preços.





Sinal de venda
Busca pelo sinal de venda
1. O histograma MACD deve formar um valor acima de 0.0045;
2. Depois de formar a máxima acima de 0.0045, o histograma deve inverter o seu movimento para a direção da máxima criada;
3. A ordem de stop é colocada acima da última máxima local em 10 pontos;
4. O primeiro alvo fechará 30% da posições, se o preço estiver abaixo da média exponencial de 21 períodos.
5. O segundo alvo fechará metade de todas as posições assim que o preço atingir um valor entre a SMA de 89 períodos e a EMA de 365 períodos.
6. O terceiro alvo fechará o restante das posições assim que o preço atingir o nível de resistência dos preços.




O teste do EA com os parâmetros padrão:

Após a optimização dos parâmetros:


Você pode ver a análise completa da estratégia com o teste em cotações de futuros em nossa revista:
http://www.fortrader.ru/ftgate.php?id=0&num=52


Todas as variáveis ​​possíveis da estratégia são levadas para as variáveis externas, você pode escolher os parâmetros bons para os gráficos intraday também, experimente. Não é necessário testar em todos os ticks. Se você tiver alguma idéia para desenvolvimento adicional ou quaisquer perguntas sobre o EA, nos escreva.


Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8194

