Murrey levels - MetaTrader 4のためのインディケータ
ミュレーレベルを表します。T･クルーゼル氏による記事をベースにしています。
名前だけで全てわかることができます。このインディケータでは、レベルに関するバグが修正されました。
Murrey levels
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8157
