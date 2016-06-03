コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Murrey levels - MetaTrader 4のためのインディケータ

Vladyslav Goshkov
ビュー:
1126
評価:
(15)
パブリッシュ済み:
ミュレーレベルを表します。T･クルーゼル氏による記事をベースにしています。

名前だけで全てわかることができます。このインディケータでは、レベルに関するバグが修正されました。

Murrey levels

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8157

