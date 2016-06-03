無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
GA ind 2 color - MetaTrader 4のためのインディケータ
サイトではGA-ind インジケータを見つけましたが、これを視覚化するために、2色バージョンをドミトリイにオーダーしました。
GA ind 2 color
レポートジェネレータ#SF_Trend_Lines
推奨を提供して価格チャネルを表示します。
RelDownTrLen
現在に至るまで下降トレンド（バーで現される）と下降する期間の総長さ（バーで現される）の割合を表示します。チャートにインジケータを入れる時に、最小値を0にして最大値を1にします。RelUpTrLen
現在に至るまで上昇トレンドと上昇する期間の総長さの割合を表示します。